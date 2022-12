L’Autriche bloque les candidatures de deux pays de l’UE pour rejoindre l’espace Schengen

La zone de libre circulation en Europe ne s’étendra à la Croatie qu’en 2023

L’espace Schengen, la zone de voyage sans visa de l’Europe, s’étendra pour la première fois depuis plus d’une décennie après que les 26 États membres ont voté jeudi pour accepter la Croatie dans l’accord. Le pays deviendra membre à part entière de la zone sans passeport à compter du 1er janvier.

La Roumanie et la Bulgarie, cependant, n’ont une fois de plus pas réussi à rejoindre la zone, qui se compose principalement d’États de l’UE, ainsi que de pays comme la Suisse, la Norvège et l’Islande. Leurs offres, qui nécessitaient une approbation unanime, ont été rejetées par l’Autriche, qui a évoqué des préoccupations concernant la sécurité des frontières et la migration non autorisée.

L’objection de Vienne a été critiquée par d’autres pays membres car la Commission européenne, qui est chargée d’évaluer les candidats potentiels à Schengen, a estimé que les deux États des Balkans avaient satisfait à toutes les exigences nécessaires pour rejoindre la zone sans passeport depuis au moins 2011.

Avant le vote, la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock a supplié l’Autriche de reconsidérer sa position sur la Roumanie et la Bulgarie, arguant qu’elles méritaient tout autant que la Croatie de faire partie de l’espace Schengen, notant que la Commission européenne l’avait confirmé à nouveau seulement quelques il y a des semaines.

Les deux États des Balkans sont devenus membres à part entière de l’Union européenne en 2007, près de six ans avant la Croatie en 2013.

“Je voterai aujourd’hui contre l’élargissement de Schengen à la Roumanie et à la Bulgarie”, Le ministre autrichien de l’Intérieur, Gerhard Karner, a insisté jeudi avant le vote. “Je pense qu’il est faux qu’un système qui ne fonctionne pas dans de nombreux endroits soit élargi.”

L’Autriche, qui a signalé l’arrivée de plus de 100 000 migrants non autorisés cette année, dit qu’elle a peu confiance dans les contrôles aux frontières roumaines et bulgares. Il soutient que la suppression des contrôles sur les personnes en provenance de ces pays ouvrirait l’espace Schengen à davantage d’immigration clandestine.

La commissaire aux affaires intérieures, Ylva Johansson, a déclaré aux journalistes que le manque d’unité sur la question “nous rend très faibles.” Elle a insisté pour que la Roumanie et la Bulgarie “méritent d’être membres à part entière” de Schengen et qu’elle continuerait à “soutenir chaque étape pour y parvenir.”