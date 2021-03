L’Autriche a échoué dans la lutte contre la corruption, déclare le Conseil de l’Europe

L’Autriche a fait des progrès « globalement insuffisants » dans la lutte contre la corruption, selon un nouveau rapport du Conseil de l’Europe.

Le Groupe d’Etats contre la corruption (GRECO) déclare que l’Autriche n’a pas mis en œuvre ses recommandations pour lutter contre les fautes judiciaires et politiques.

Il y a quatre ans, l’organe du Conseil de l’Europe avait adressé des recommandations à l’État membre de l’UE pour prévenir la corruption parmi les parlementaires, les juges et les procureurs.

« [But] L’Autriche n’a mis en œuvre de manière satisfaisante ou traité de manière satisfaisante que deux des 19 recommandations formulées en 2017 », a déclaré lundi le GRECO.

Après les élections législatives de 2019, l’Autriche a été exhortée à «lutter sérieusement» contre la corruption politique en établissant un code de conduite sur les conflits d’intérêts ou les déclarations de patrimoine. Le pays a également été instamment invité à rendre son processus législatif plus transparent.

Mais le nouveau rapport indique que « le très faible niveau de conformité de l’Autriche » aux recommandations « n’a pas évolué ».

« [We] regretter le manque persistant de progrès « que l’Autriche a réalisé dans la mise en œuvre des mesures de lutte contre la corruption concernant les parlementaires, a déclaré le GRECO.

Dans le même temps, s’agissant des juges et des procureurs, l’instance s’est également inquiétée du fait qu’un « nombre considérable de mesures » envisagées depuis 2018 « n’ont toujours pas été finalisées ».

Dans l’ensemble, l’organe a déclaré que le niveau de conformité de l’Autriche aux recommandations était « globalement insatisfaisant ».

Cependant, le rapport a noté qu’il est désormais interdit aux magistrats autrichiens d’occuper simultanément des fonctions politiques ou éthiques.

Le GRECO a demandé à l’Autriche de soumettre un rapport d’étape sur la mise en œuvre de ses recommandations en suspens « dès que possible et au plus tard le 30 septembre de cette année ».

Les découvertes interviennent deux semaines seulement après la perquisition du domicile du ministre autrichien des Finances, Gernot Blümel, par les autorités.

Les tribunaux avaient soupçonné Blümel – un proche allié du chancelier Sebastian Kurz – d’être impliqué dans le financement secret du parti conservateur par le géant mondial du jeu Novomatic. Blümel a nié tout acte répréhensible.

Le chancelier a également défendu son ministre des Finances, accusant les procureurs de politiser le processus judiciaire.

Pendant ce temps, le premier gouvernement de Kurz, une coalition avec le Parti de la liberté d’extrême droite, s’est effondré en mai 2019 après le scandale de corruption connu sous le nom d’« Ibizagate ».

Le vice-chancelier autrichien d’alors, Heinz-Christian Strache, a été filmé à Ibiza en 2017 sollicitant le soutien d’un oligarque russe en échange de faveurs politiques et a démissionné après la sortie des enregistrements.

Le GRECO – qui rassemble les 47 États membres du Conseil de l’Europe, ainsi que la Biélorussie, le Kazakhstan et les États-Unis – affirme que l’Autriche se classe en dessous de la Turquie, et juste au-dessus de la Serbie dans la mise en œuvre de ses recommandations anti-corruption.

Euronews a contacté le gouvernement autrichien pour obtenir une réponse au rapport.