L’autre enquête sur le 11 septembre : ANALYSE

« Nous avons des avions » était le message diffusé sur le système radio de l’avion de la FAA et entendu par le contrôle aérien du centre de Boston le matin du 11 septembre 2001.

En peu de temps, quatre avions battant pavillon américain ont été détournés.

Le vol 11 d’American Airlines s’est écrasé intentionnellement sur la tour nord du World Trade Center à 8h46 HE, tandis que le vol 175 d’United Airlines s’est écrasé délibérément sur la tour sud à 9h03. Le vol 77 d’American Airlines s’est écrasé sur le Pentagone 34 minutes plus tard, et le vol 93 d’United Airlines – transportant des passagers qui ont courageusement résisté à leurs pirates de l’air – s’est écrasé dans un champ à l’extérieur de Shanksville, en Pennsylvanie, à 10h03.

On a longtemps supposé que la cible du vol United 93 n’était pas le Pentagone : le Capitole, peut-être, ou la Maison Blanche, et très probablement le président de l’époque, George W. Bush. Cependant, ce n’était pas la première fois qu’Oussama ben Laden, l’ancien chef d’Al-Qaïda qui avait orchestré les attentats du 11 septembre, voulait tuer le président américain.

En 1996, Ben Laden a élaboré un plan parcelle L’opération a été déjouée par des agents de sécurité philippins qui ont récupéré une bombe puissante sur un pont que le cortège de Clinton aurait emprunté, ainsi qu’un SUV abandonné à proximité qui contenait des fusils d’assaut AK-47. Ils ont été aidés par la réaction rapide des services secrets américains, qui ont détourné le cortège après avoir reçu les informations sur la menace.

Les faisceaux de lumière qui composent l’hommage annuel en lumière sont testés alors que la ville de New York se prépare à célébrer les 23 ans des attentats terroristes du 11 septembre qui ont fait tomber les tours jumelles du World Trade Center en 2001, le 5 septembre 2024, à New York. Spencer Platt/Getty Images

La préoccupation de Ben Laden d’assassiner le président américain ne s’est pas arrêtée là. Quelques semaines seulement après les attentats du 11 septembre 2001, le président égyptien Hosni Moubarak, ainsi que des responsables du gouvernement italien, ont révélé qu’ils avaient reçu des informations sur la situation des États-Unis. rapports de renseignement Le réseau terroriste de Ben Laden aurait comploté pour assassiner le président George W. Bush lors du sommet du G8 qui s’est tenu en juillet dernier à Gênes, en Italie, en utilisant peut-être un avion chargé d’explosifs. Ces informations ont incité les autorités italiennes à fermer l’espace aérien au-dessus de Gênes et à installer des missiles antiaériens à l’aéroport.

Cette menace a perduré le 11 septembre, alors que les attentats étaient en cours. À 9 h 34, trois minutes seulement avant que le vol 77 d’American Airlines ne s’écrase sur le Pentagone, l’aéroport national Ronald Reagan de Washington a informé les services secrets qu’un avion inconnu se dirigeait vers la Maison-Blanche. Les services secrets ont ensuite ordonné au président et à une grande partie de Washington d’évacuer en raison de la menace. À la Maison-Blanche, le vice-président Cheney et son équipe ont été évacués vers le centre présidentiel des opérations d’urgence situé sous la Maison-Blanche, connu sous le nom de « bunker », tandis que des agents et des officiers des services secrets se sont mobilisés pour protéger la Maison-Blanche, le vice-président et le président Bush, qui était transporté dans tout le pays par avion par crainte qu’un avion inconnu ne soit en route. ciblant Air Force One.

L’officiel Rapport de la Commission sur le 11 septembrepublié en juillet 2004, indiquait que leur enquête révélait que le concept original de l’architecte des attentats du 11 septembre, Khalid Sheikh Mohammed (KSM), qui consistait à utiliser l’un des avions détournés pour faire une déclaration aux médias, avait été abandonné, mais Ben Laden considérait l’idée de base comme réalisable. Le rapport indiquait en outre que Ben Laden, Mohammed et son adjoint Mohammed Atef avaient « établi une liste initiale de cibles » qui comprenait la Maison Blanche, le Capitole américain, le Pentagone, le World Trade Center et plusieurs autres cibles.

Le rapport indique également que, selon KSM, capturé en mars 2003 et interrogé par des agents américains, « Ben Laden voulait détruire la Maison Blanche et le Pentagone, KSM voulait frapper le World Trade Center, et tous voulaient frapper le Capitole », ce qui renforce l’idée que l’objectif principal de Ben Laden était de tuer le président américain.

La protection présidentielle est sous le contrôle de l’État. compétence exclusive Les services secrets américains, qui sont également chargés de protéger de nombreux autres responsables du gouvernement américain, ont également la compétence principale dans tous les cas où le président est menacé, ce qui donne lieu à une enquête complète contre quiconque émet une telle menace, comme ce fut le cas avec Oussama ben Laden.

En raison des implications internationales, les services secrets ont ouvert une enquête, en collaboration avec le FBI et la CIA, dans le cadre de la Joint Terrorism Task Force (JTTF) inter-agences. L’enquête sur la menace présidentielle, relativement peu connue et ultra-secrète, était si sensible qu’elle n’a jamais été publiquement reconnue à ce jour (la plupart des enquêtes sur les cas de menace ne le sont jamais), mais les personnes impliquées ont reconnu que l’enquête avait eu lieu. Alors que le FBI et le ministère de la Justice continuaient de travailler sur accusant Ben Laden et Al-Qaïda ont mené de multiples attaques contre les intérêts et le personnel des États-Unis, et la protection du président contre un assassinat est restée une priorité des services secrets et d’autres agences fédérales.

Le défunt chef d’Al-Qaïda, Oussama ben Laden, est visible sur cette photo non datée en Afghanistan. Getty Images, DOSSIER

« Oussama ben Laden a courageusement ordonné à son réseau d’organiser des cellules spéciales en Afghanistan et au Pakistan pour attaquer l’avion du président Obama et du général David H. Petraeus », selon le Washington Post. signalé En 2012, il a cité des documents saisis lors du raid sur le complexe de Ben Laden à Abbottabad, au Pakistan, le 2 mai 2011, lorsqu’il a été tué par les Navy SEALs américains. Ben Laden a justifié son plan auprès d’un lieutenant supérieur en disant que le président Obama était « le chef de l’infidélité et que le tuer automatiquement ferait de lui le chef de l’infidélité ». [Vice President] Biden prend la présidence. … Biden n’est absolument pas préparé à ce poste, qui mènera les États-Unis vers une crise. Quant à Petraeus, c’est l’homme du moment … et le tuer modifierait le cours de la guerre en Afghanistan.

Le FBI a ouvert son désormais célèbre Enquête sur l’attentat du Pentagone et des Twin Towers du 11 septembre (PENTTBOMB) le jour des attentats du 11 septembre, la plus grande enquête de l’histoire du FBI. Elle nous apprend avec certitude que le World Trade Center et le Pentagone n’étaient pas les seules cibles d’Al-Qaida le 11 septembre 2001. Si les passagers du vol United 93 n’avaient pas agi comme ils l’ont fait, sacrifiant leur vie au passage, ce vol aurait pu s’écraser sur la Maison Blanche et tuer le président, s’il avait été là, ou le vice-président, qui était là.

Les attentats du 11 septembre ont poussé toute la communauté policière fédérale à se mobiliser pour identifier et arrêter toute menace active contre la nation, et en particulier contre le président. Cette enquête les a conduits à travers le monde, de Kaboul à Bagdad en passant par Guantanamo Bay. Pourtant, alors même que cette recherche mondiale était en cours, le désir et la détermination d’Oussama Ben Laden d’assassiner le président américain persistaient.

Richard F. Frankel est un collaborateur d’ABC News et un ancien agent spécial en charge du FBI. Donald J. Mihalek est un collaborateur d’ABC News, un agent supérieur des services secrets à la retraite et un instructeur régional de formation sur le terrain qui a servi dans l’équipe du président et lors des transitions présidentielles. Les opinions exprimées dans cet article sont les leurs et non celles d’ABC News.