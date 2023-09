L’autre défi de Volodymyr Zelenskyy ? Lutter contre la corruption persistante en Ukraine

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a été salué comme un leader en temps de guerre depuis que la Russie a commencé son invasion à grande échelle en février 2022. Mais certains continuent de remettre en question sa détermination à tenir sa promesse de lutter contre la corruption.

L’Ukraine se classe régulièrement dans la moitié inférieure de l’indice annuel de perception de la corruption de Transparency International. Seule la Russie est considérée comme la plus corrompue en Europe dans le classement 2022 de l’organisation non gouvernementale.

Les milliards de dollars d’aide destinés au gouvernement de Zelensky, ainsi que ses ambitions d’adhésion à l’Union européenne, reposent sur l’Ukraine, prouvant qu’elle est sérieuse dans la lutte contre la corruption et dans l’adoption d’une bonne gouvernance.

Yaroslav Zheleznyak, un député de l’opposition, a déclaré que les donateurs occidentaux devraient en prendre note. Jusqu’à présent, plus de 41 pays, dont le Canada, ont engagé un total de plus de 140 milliards de dollars américains en aide civile et militaire à l’Ukraine, selon l’Ukraine Support Tracker de l’Institut de Kiel pour l’économie mondiale.

Zheleznyak a déclaré à Reuters que, à moins que la corruption ne soit combattue, les donateurs occidentaux risquent de perdre des sommes substantielles.

« Maintenant, ils volent notre argent », a déclaré Jeleznyak à propos des fonctionnaires qui ont toléré la corruption. « Dans le futur, ils pourraient voler votre argent. »

Des allégations de corruption suivent le ministre ukrainien

Une enquête menée par deux sondeurs de Kiev publiée le 11 septembre a révélé que 78 pour cent des Ukrainiens tiennent Zelensky pour responsable de la corruption du gouvernement. Un sondage connexe a révélé que 55 pour cent pensent que l’aide militaire occidentale devrait être conditionnée à la lutte contre la corruption.

Zelensky a licencié plus d’une douzaine de hauts responsables en janvier sur fond d’allégations publiques de corruption et d’irrégularités, et le 11 août, il a licencié tous les chefs régionaux des centres de recrutement militaires, après qu’un audit ait révélé des abus présumés de la part de fonctionnaires, notamment un enrichissement illégal.

Le 12 septembre, après un tollé général, Zelenskyy a opposé son veto à une loi qui aurait permis aux fonctionnaires de garder leurs déclarations obligatoires de patrimoine sous scellés pendant un an.

Ce mois-ci, Zelensky a également remplacé son ministre de la Défense, Oleksii Reznikov. Le président a évoqué la nécessité de « nouvelles approches », mais cette décision est intervenue peu de temps après une série d’allégations formulées par les médias ukrainiens selon lesquelles le ministère de la Défense achetait des biens à des prix gonflés. Reznikov a déclaré lors d’une conférence de presse à Kiev une semaine avant son éviction que les informations étaient inexactes.

Oleh Tatarov, conseiller du président pour les forces de l’ordre et les agences de sécurité depuis 2020, reste en poste.

Oleh Maiboroda, ancien directeur général de l’une des plus grandes entreprises de construction d’Ukraine, a déclaré que pendant des années, il avait conservé des rouleaux de billets d’un dollar dans un coffre-fort derrière son bureau pour les remettre à Tatarov. L’argent, a déclaré Maiboroda à Reuters, était destiné à soudoyer des fonctionnaires pour qu’ils approuvent des projets de construction.

« Tatarov avait l’habitude de résoudre tous les problèmes liés à l’application de la loi », a déclaré Maiboroda lors d’un entretien à Vienne, où il s’est installé pour échapper aux poursuites en Ukraine pour son propre rôle présumé dans des stratagèmes de corruption impliquant l’entreprise de construction Ukrbud Development LLC.

Maiboroda a déclaré que des pots-de-vin ont transité par Tatarov de 2014 à 2019, alors que ce dernier était conseiller juridique d’une entreprise qui faisait partie de la société d’État Ukrbud. Avant cela, Tatarov était un responsable du gouvernement de Viktor Ianoukovitch, le président pro-russe renversé par un soulèvement populaire en 2014.

Appels à retirer Tatarov

Maiboroda a déclaré que Tatarov était un opérateur habile, travaillant en dehors du bureau dans des cafés où il rencontrait ses contacts et utilisait des applications cryptées pour ses communications.

« Il connaissait les forces de l’ordre et nous a averti de faire attention à ne pas dire quoi que ce soit au téléphone », a déclaré Maiboroda à Reuters.

Oleh Tatarov, conseiller du président ukrainien pour les forces de l’ordre et les agences de sécurité, à gauche, s’entretient avec Andriy Yermak. Une enquête sur des allégations de corruption concernant, entre autres, Tatarov, semble terminée. (Viacheslav Ratynskyi/Reuters)

Il a déclaré que Tatarov avait soit collecté lui-même les paiements en espèces, soit envoyé un chauffeur pour le faire.

« Bien sûr, il payait » pour faciliter les projets avec les autorités, notamment en obtenant des permis de construire, a déclaré Maiboroda. « Il leur donnait de l’argent, donc ces arrangements ont été faits », a-t-il ajouté.

Maiboroda n’a fourni aucune preuve de ses accusations, mais elles font écho à une allégation contre Tatarov formulée par les agences anti-corruption ukrainiennes selon laquelle il aurait organisé un pot-de-vin.

Tatarov a nié tout acte répréhensible et n’a été reconnu coupable d’aucun crime. Il a déclaré que ses accusateurs cherchaient à régler des comptes politiques.

Zelenskyy a déjà déclaré que la corruption n’avait pas sa place dans son administration.

Daria Kaleniuk, directrice exécutive du Centre d’action anti-corruption d’Ukraine (AntAC), une ONG, estime que dans une démocratie saine, tout fonctionnaire accusé de corruption devrait être suspendu jusqu’à ce qu’il soit innocenté.

« À moins que Zelensky ne se débarrasse de Tatarov, il ne sera pas considéré comme sérieux dans sa volonté de purger le pays de la corruption », a-t-elle déclaré à Reuters.

L’enquête est au point mort, puis close

Le secteur de la construction est typique des frontières floues entre les secteurs public et privé dans l’Ukraine post-soviétique.

Maxym Mykytas, l’ancien président d’Ukrbud, est actuellement en prison, accusé de corruption présumée concernant un contrat de métro.

Deux hauts responsables de l’application des lois ont déclaré à Reuters que Mykytas avait avoué le pot-de-vin dans un enregistrement vidéo d’octobre 2020, dans lequel il a déclaré que Tatarov avait organisé le paiement. Tatarov n’a pas commenté la question.

« Tatarov et moi avons tout fait ensemble, mais si Tatarov siège au bureau du président, pourquoi devrais-je être en prison ? » Mykytas a déclaré à un site d’information ukrainien en décembre 2020.

Début 2021, Mykytas est revenu sur ses aveux. Il a déclaré à Reuters qu’il accusait Tatarov de croire à tort que Tatarov et d’autres essayaient de lui voler son entreprise.

Pendant ce temps, l’enquête des services de sécurité de l’État sur les allégations de Tatarov est au point mort. Un tribunal de Kiev a ensuite refusé d’accorder plus de temps aux enquêteurs et, en avril 2022, les procureurs ont classé l’affaire pour des raisons de procédure.

Andriy Yermak, un associé de la carrière antérieure de Zelensky dans le monde du divertissement, est également soupçonné.

En mars 2020, un mois après que Yermak est devenu chef de cabinet du président, des cassettes vidéo ont fait surface dans lesquelles le frère de Yermak, Denys, aujourd’hui soldat, est entendu discuter des nominations à des postes gouvernementaux et suggérer qu’il pourrait ouvrir des portes. Denys a confirmé que l’enregistrement était celui de lui, mais a déclaré que les bandes avaient été montées dans une tentative politiquement motivée de discréditer son frère.

Andriy Yermak a également qualifié les enregistrements de succès politique.

Les citoyens las de la corruption

Ni Zelensky ni Tatarov n’ont répondu aux questions détaillées de Reuters.

L’opinion selon laquelle la corruption persiste en temps de guerre est répandue parmi plusieurs dizaines d’habitants interrogés par Reuters lors d’une visite dans plusieurs villes et villages au nord de Kiev. Il y a de l’espoir qu’après le sacrifice de la guerre, le pays ait atteint un tournant.

Des villageois, reflétés dans les vitres d’une camionnette, font la queue pour recevoir de l’aide humanitaire, le 22 février, dans le village de Nechvolodivka, en Ukraine. Certains Ukrainiens ont déclaré à Reuters que pendant la guerre, il y avait moins de preuves de corruption de faible niveau. (Vadim Ghirda/Associated Press)

En désignant une ruelle d’Irpin où des bénévoles apportent de la nourriture aux habitants, Halyna, une habitante de 44 ans, a déclaré qu’aujourd’hui, lorsqu’elle traite avec les autorités locales, « il n’y a plus aucune trace de pots-de-vin ».

Kaleniuk, le militant anti-corruption, estime que la guerre a créé une pression irréversible en faveur de réformes.

« Tout a changé » depuis l’invasion russe, a-t-elle déclaré. « La demande d’un changement dans la société est énorme. »

Les autorités anti-corruption ukrainiennes affirment avoir redoublé d’efforts et affirmer avoir fait plus de progrès que jamais depuis leur création en 2015. Au cours du premier semestre de cette année, elles ont lancé près de 300 dossiers et envoyé 58 actes d’accusation devant les tribunaux, selon le Bureau national anti-corruption d’Ukraine (NABU).

Le directeur actuel de la NABU, Semen Kryvonos, a déclaré à Reuters que son agence donnait la priorité aux crimes de guerre dans des secteurs clés comme la défense et la reconstruction.

Dans un rapport publié en juin, le Fonds monétaire international a déclaré que les donateurs et les investisseurs étrangers avaient besoin de réformes visant à améliorer la gouvernance, la transparence et à lutter « sans délai ».

Dans une évaluation des chances d’adhésion de l’Ukraine à l’UE, publiée en juin 2022, la Commission européenne a décrit la corruption comme « un défi sérieux qui nécessite une attention continue ».