Près d’un an après le début de la pandémie, quelque 192 millions de tests car le coronavirus a été traité aux États-Unis, et des millions d’autres seront nécessaires dans les mois à venir. Derrière ces chiffres stupéfiants se cachent des milliers de scientifiques qui ont travaillé sans relâche pour identifier les infections.

Partout au pays, les équipes de test sont aux prises avec l’épuisement professionnel, les blessures de stress répétitif et un sentiment de malheur écrasant. Alors que les chaînes d’approvisionnement s’effondrent et que les laboratoires se précipitent pour suivre le rythme de la demande, les experts préviennent que la pénurie la plus grave n’est pas celle qui peut être résolue par une ligne de production plus large ou une machine plus efficace. C’est une pénurie de puissance humaine: la diminution des rangs dans un domaine dont une grande partie du public ne sait même pas qu’il existe.

«Il y a des signes partout qui disent:« Les héros travaillent ici »», a déclaré Elizabeth Stoeppler, technologue médicale principale au laboratoire de microbiologie moléculaire de l’École de médecine de l’Université de Caroline du Nord. «Mais personne ne nous voit. Nous sommes juste au sous-sol ou à l’arrière.

Alors que les tests inondent les laboratoires à travers le pays, les équipes de test sont aux prises avec une poussée qui ne ressemble à rien de ce qu’elles ont vu auparavant.