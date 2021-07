L’autoroute I-16 dans l’État américain de Géorgie bloquée après qu’un camion a heurté un viaduc, CHANGE le pont de 6 pieds (PHOTOS) – RT USA News

Deux grandes autoroutes de Géorgie ont été bloquées après qu’un camion à benne a heurté un viaduc et l’a déplacé de six pieds. Les autorités prévoient de démolir le pont endommagé et la réouverture complète de l’autoroute I-16 pourrait prendre jusqu’à 10 jours.

Les semi-remorques ont été reculées sur des kilomètres jeudi, après qu’un camion à benne ait percuté le pont de la State Highway 86 au-dessus de la I-16, le déplaçant de quelque 6 pieds (1,8 mètre), selon le Georgia Department of Transportation (DOT). L’incident a eu lieu à mi-chemin entre Savannah et Macon. L’I-16 est FERMÉ L’I-16 est fermé de la sortie 71 à la sortie 78 dans les deux sens. Une grosse remorque à benne basculante a heurté le pont GA 86 et l’a déplacé de 6 pieds. C’est à l’ouest de la sortie US 221/GA 56. Pas de délai pour la suppression de la fermeture. Des ingénieurs avec des entrepreneurs et le GDOT évaluent la situation. pic.twitter.com/vZHV3JWaQm – Actualités du camionnage, satire, humour et plus (@everydaytrucker) 15 juillet 2021 Un tronçon de sept milles de l’autoroute a été fermé à la circulation dans les deux sens. Le DOT a déclaré que les entrepreneurs avaient proposé de démolir le pont, ce qui leur permettrait de rouvrir une voie de l’autoroute dans chaque direction d’ici samedi. La démolition se poursuivrait la semaine suivante, de sorte que l’I-16 pourrait rouvrir complètement le 24 juillet. Cela laisserait bien sûr ce tronçon de l’autoroute 86 bloqué jusqu’à ce qu’un nouveau viaduc puisse être construit – chaque fois que cela se produira. Les équipes évaluent les dégâts. Les entrepreneurs aideront à retirer l’ascenseur qui a heurté le pont I-16. Planifiez….⏺ Pont de démonstration. Rouvrir 1 voie dans chaque sens interétatique d’ici le samedi 17 juillet July Continuer la démonstration pendant la semaine. Réouverture de toutes les voies d’ici samedi 24 juillet July pic.twitter.com/QLZLx5ezOk – Trafic GDOT Est (@GDOTEastTraffic) 15 juillet 2021 De nombreuses personnes qui ont répondu au DOT sur Twitter ont été surprises par la décision de démolir le pont, suggérant une « réparer » de conduire un autre camion dans le viaduc de l’autre côté, de sorte qu’il « revenir » en place. L’I-16, également connue sous le nom de Jim Gillis Historic Savannah Parkway et State Route 404, est une autoroute fédérale interétatique située entièrement en Géorgie. Il sert de route principale entre la ville côtière de Savannah et l’intérieur de l’État, ainsi que la route d’évacuation des ouragans.



Aussi sur rt.com

Un pont pour piétons s’effondre à Washington, laissant 4 personnes hospitalisées et fermant l’autoroute (VIDEO)





Alors que l’enquête officielle sur l’incident est toujours en cours, des photos suggèrent que cela pourrait avoir été causé par le camion à benne basculante qui n’a pas complètement abaissé son lit. Un incident similaire a détruit un pont piétonnier à Washington, DC le mois dernier, blessant plusieurs personnes et bloquant l’I-295 pendant des jours. En mai, un pont majeur sur la I-40 traversant le fleuve Mississippi a été fermé après la découverte d’une fissure dans la structure en acier reliant le Tennessee et l’Arkansas.



Aussi sur rt.com

Un pont sur le fleuve Mississippi fermé pour réparation après que les inspecteurs ont découvert une FISSURE MAJEURE, le transport fluvial s’arrête





Le mois dernier, la Maison Blanche a négocié un plan d’infrastructure de compromis avec un groupe de républicains du Sénat qui pourraient dépenser 1,2 billion de dollars sur huit ans, dont 109 milliards seraient consacrés à la réparation et à la reconstruction de routes et de ponts à travers les États-Unis. Cependant, le président Joe Biden a mis l’accord en doute le même jour, jurant qu’il ne le signerait qu’avec une proposition démocrate de 6 000 milliards de dollars pour « infrastructures humaines » qui fait son chemin à travers le Congrès. Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !