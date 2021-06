L’autoroute de la mort au Mexique laisse au moins 50 personnes portées disparues, dont une mère du Texas, ses deux enfants et d’autres citoyens américains

AU MOINS 50 personnes sont portées disparues, dont une mère texane, ses deux enfants et trois autres citoyens et résidents américains après avoir voyagé le long de « l’autoroute de la mort » au Mexique.

Au cours des six derniers mois, les voyageurs effectuant le trajet de trois heures entre le centre industriel mexicain de Monterrey et la ville frontalière de Nuevo Laredo ont disparu à un rythme croissant.

La mère du Texas Gladys Perez Sanchez, 39 ans, et ses deux enfants, John Carlos Gonzalez, 16 ans, et Michelle Christina Duran, 9 ans, font partie des disparus Crédit : FBI

Les équipes de recherche recherchent les dizaines de personnes disparues Crédit : Commission d’État de Tamaulipas pour la recherche des personnes disparues

Les recherches ont commencé pour les 50 personnes disparues Crédit : Commission d’État de Tamaulipas pour la recherche des personnes disparues

Les gouvernements locaux n’ont annoncé un programme commun pour lutter contre les disparitions troublantes que vendredi, alors que les familles inquiètes appellent à plus d’action.

Environ six hommes sont réapparus après avoir disparu le long de la route, selon Associated Press.

Ils ont dit que des hommes armés les ont forcés à s’arrêter le long de l’autoroute et qu’ils ont été violemment battus et leurs véhicules volés.

On ne sait pas ce qui est arrivé aux autres personnes portées disparues et si elles ont été approchées par des groupes similaires d’hommes armés.

Les familles protestent jeudi contre l’inaction Crédit : AP

Des personnes avaient disparu depuis des semaines avant que le gouvernement n’agisse Crédit : AP

La majorité des personnes portées disparues viendraient de Nuevo Leon, où se trouve Monterrey, et auraient disparu alors qu’elles approchaient ou quittaient la ville de Nuevo Laredo, dominée par les cartels.

La ville a longtemps été dominée par le Cartel du Nord-Est, un vestige de l’ancien cartel Zetas, dont les membres étaient tristement célèbres pour leur violence, rapporte AP.

Il se trouve juste de l’autre côté de la frontière de Laredo, au Texas.

Une demi-douzaine de personnes portées disparues seraient également des citoyens ou des résidents américains.

Parmi eux se trouvent la mère texane Gladys Perez Sanchez, 39 ans, et ses deux enfants, John Carlos Gonzalez, 16 ans, et Michelle Christina Duran, 9 ans.

Certaines familles ont commencé à lancer des recherches dans la région Crédit : AFP

Des familles ont laissé des photos des disparus le long de l’autoroute Crédit : AFP

Ils ont été vus pour la dernière fois le 13 juin après une visite avec des membres de leur famille à Sabinas Hidalgo, Nuevo Leon.

Le FBI a lancé un appel à l’information vendredi alors que ils ont partagé une photo de la famille et la voiture qu’ils conduisaient, une Chevrolet Sonic 2014 jaune.

Un autre est José de Jesús Gómez d’Irving, au Texas, qui aurait disparu sur l’autoroute le 3 juin.

Alors que les disparitions se multiplient depuis des mois, le gouvernement de Nuevo Leon n’a averti les voyageurs de tout danger que cette semaine.

Il est venu après avoir reçu des informations faisant état de dizaines de voyageurs disparus pendant des semaines.

Le gouvernement de Nuevo Leon a annoncé vendredi le partenariat avec les autorités de Tamaulipas, où se trouve Nuevo Laredo, alors que la police et la sécurité le long de l’autoroute étaient renforcées.

Le FBI recherche la famille américaine disparue Crédit : FBI

Le retard a été critiqué par des militants locaux qui pensent que des vies auraient pu être sauvées si les gouvernements locaux avaient au moins averti les voyageurs il y a des semaines.

Les familles sont descendues dans la rue pour protester jeudi alors que d’autres ont lancé leurs propres recherches.

Les militants ont également exprimé leur inquiétude quant au fait que les disparitions rappellent les pires jours de la guerre contre la drogue au Mexique.

« Ce n’est plus entre les cartels ; ils attaquent le public », a déclaré Angelica Orozco, membre du groupe civique United Forces for Our Disappeared.

Pendant les jours sombres de la guerre contre la drogue de 2006 à 2012, les cartels ciblaient souvent des membres innocents du public.

Le gouvernement local a maintenant renforcé la sécurité le long de l’autoroute Crédit : Commission d’État de Tamaulipas pour la recherche des personnes disparues

Aucun des disparus n’a encore été retrouvé Crédit : AFP

Cela comprenait des incidents en 2011 lorsque des passagers ont été traînés hors des bus et contraints de se battre à mort avec des masses, rapporte AP.

« Maintenant, plus de 10 ans après les disparitions de 2010 et 2011, ils ne peuvent plus continuer à utiliser les mêmes prétextes », a déclaré Orozco à propos des commentaires du gouvernement.

« Ils utilisent les mêmes lignes », a-t-elle ajouté.

« Au cours de la dernière décennie, ils étaient censés avoir créé des institutions et des procédures, mais c’est la même vieille histoire d’autorités qui ne font rien. »

Karla Moreno, dont le mari, Artemio Moreno, a disparu sur la route le 13 avril, a également demandé pourquoi la sécurité n’était renforcée que cette semaine.

« Ce n’est que maintenant que la Garde nationale va patrouiller sur l’autoroute. Pourquoi ont-ils attendu si longtemps ? elle a dit.

« Comment cela peut-il se produire ? Nous étions censés avoir plus de ressources (pour l’application de la loi) maintenant. »

Les disparitions près de la frontière surviennent alors que l’administration Biden est critiquée pour sa gestion de l’augmentation du nombre de migrants effectuant des traversées illégales vers les États-Unis.

L’ancien président Donald Trump a fustigé samedi Biden à propos de l’immigration et a affirmé que les pays vidaient leurs prisons aux États-Unis.