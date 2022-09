L’autoroute de Floride s’est transformée en une mer argentée de canettes de bière après un semi-accident

Une autoroute de Floride a dû fermer temporairement mercredi après qu’un semi-remorque transportant des caisses de Coors Light s’est écrasé et a transformé la chaussée en une mer argentée de canettes de bière. L’accident impliquant plusieurs véhicules s’est produit peu après 6 heures du matin dans les voies en direction sud de l’Interstate 75, à environ 30 miles (48 kilomètres) au nord de Tampa, a indiqué la Florida Highway Patrol dans un communiqué de presse. L’empilement a commencé lorsqu’un semi-remorque en a coupé un autre en changeant de voie, ont déclaré des responsables. Cela a forcé d’autres semi-remorques à freiner, mais l’un d’eux n’a pas réussi à s’arrêter et est entré en collision avec une camionnette et un autre des semi-remorques qui s’arrêtaient.

Le semi-remorque qui n’a pas réussi à s’arrêter était rempli de caisses de bière Silver Bullet.

Des blessures mineures ont été signalées par les occupants de la camionnette, selon le communiqué.

Les voies d’accotement et de circulation intérieures ont été ouvertes à la circulation à 8 h 30, et le reste de la chaussée a été rouvert vers midi, ont indiqué les soldats.

Dans un autre incident, un clip de 15 secondes montre un camion, chargé de marchandises, essayant de prendre un virage serré. Cependant, en raison de son poids, le camion se divise en deux moitiés. Alors que sa moitié supérieure tombe au sol, la moitié inférieure continue d’avancer avec la même vitesse malgré les dommages causés au véhicule.

Quelques secondes plus tard, on peut voir le conducteur sortir de la moitié supérieure brisée du camion. Il essaie même de chasser la moitié inférieure du camion jusqu’au bout de la route non construite. La vidéo montre également deux piétons qui fuient la vue alors que le camion s’approche d’eux. Bien que l’accident ait semblé mortel, aucun des piétons ni même le conducteur ne semblent en avoir été blessés. La vidéo virale a été partagée sur Twitter par “Il y avait une tentative”.

