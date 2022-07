L’autoroute Bay d’Espoir fermée pour

Une promenade ‘nerveuse’ pour la famille le long de l’autoroute Bay d’Espoir Mallory Slade, son partenaire et ses trois enfants roulaient le long de l’autoroute Bay d’Espoir à Terre-Neuve alors qu’un incendie de forêt brûlait à proximité.

Des milliers de personnes sur la péninsule de Connaigre à Terre-Neuve restent coupées du reste de l’île lundi matin, après qu’un incendie de forêt incontrôlable a fermé la route de la baie d’Espoir dimanche après-midi.

Trois bombardiers à eau, un hélicoptère, une unité de pompage et 20 pompiers combattent les flammes, s’étendant sur 540 hectares ou plus de 1 300 terrains de football, près du pont de la rivière Northwest Gander, à environ 40 kilomètres au sud de la route transcanadienne.

“La fermeture de l’autoroute reste une priorité pour le département, et ce serait l’incendie de Paradise Lake et l’incendie de Bay d’Espoir ici à proximité relative”, a déclaré l’officier de service provincial des incendies de forêt Bryan Oke lundi matin.

L’autoroute Bay D’Espoir (route 360) demeure fermée pour le moment pendant que les équipes de lutte contre les incendies de forêt poursuivent leur travail. Une mise à jour sera fournie cet après-midi. Voir les informations sur les incendies actifs de NL : https://t.co/ieFh4tPwd7 #GovNL @TI_GovNL @JPS_GovNL @VOCMOpenline< /a> @GovNL @EddieSheerr pic.twitter.com/n318tEFzNq —@FFA_GovNL

Oke a déclaré que cinq incendies se sont déclarés dans le centre de Terre-Neuve après qu’un système météorologique avec des éclairs s’est déplacé dans la région. Une grande partie de la zone centrale connaît un temps sec et chaud et est sous un avertissement de chaleur d’Environnement Canada depuis vendredi, avec des températures de l’ordre de 30 ° C.

“Le temps sec a un impact significatif sur le potentiel d’incendie”, a déclaré Oke.

L’un des incendies a atteint la route mais s’est éteint en atteignant le trottoir, a-t-il dit, tandis qu’un deuxième incendie a sauté sur la route.

Conduite nerveuse à travers le feu

Mallory Slade, son fiancé et ses trois enfants ont vécu une expérience qu’ils n’oublieront pas de sitôt dimanche soir après avoir traversé l’autoroute encerclée par les incendies sur le chemin du retour à Grand Falls-Windsor après avoir fait une excursion d’une journée dans la région de St. Alban’s et Belleoram .

Slade a déclaré qu’ils étaient troisièmes dans une file de voitures de près d’un kilomètre et demi lorsque la route a été fermée.

“Vous pouviez voir, comme la lueur au loin et vous pouviez voir la fumée s’élever. Nous pouvions en fait voir les bombardiers à eau arriver au-dessus des arbres et laisser tomber l’eau”, a déclaré Slade.

Slade a déclaré qu’ils avaient essayé de suivre les mises à jour du gouvernement provincial sur l’incendie, mais que c’était difficile car il n’y avait que peu ou pas de réception de téléphone portable le long de l’autoroute.

Un incendie de forêt brûle le long de l’autoroute Bay d’Espoir Un incendie de forêt a brûlé le long de l’autoroute Bay d’Espoir à Terre-Neuve, ralentissant la circulation et coupant la région du reste de l’île.

Slade a déclaré qu’un responsable du département des transports avait ouvert la route et leur avait permis de traverser l’incendie, à leurs risques et périls, en commençant un peu après 21h30 NT.

“Personne n’a reculé, tout le monde est passé”, a déclaré Slade. Elle s’est d’abord sentie hésitante parce que le trajet a fait revivre à son fiancé des incendies en fuite en 2016 qui ont détruit des parties de Fort McMurray. Sa fille de neuf ans était terrifiée, dit-elle.

“Il fut un temps où nous nous sommes en fait complètement arrêtés et le feu était des deux côtés de nous”, a-t-elle déclaré. “C’était éprouvant pour les nerfs. Ma fille avait vraiment peur, elle a pleuré tout le temps.”

Il a fallu environ une demi-heure pour parcourir lentement la zone, a-t-elle déclaré.

Mallory Slade et sa famille ont dépassé les flammes et la fumée alors qu’un incendie de forêt brûlait le long de l’autoroute de Bay D’Espoir dimanche soir. (Mallory Slade/CBC)

Slade a déclaré qu’elle s’était sentie paniquée mais qu’elle avait également eu une montée d’adrénaline pendant le trajet, et qu’ils étaient heureux de rentrer chez eux avec leur chien de famille vers 23 h 00 NT dimanche et enfin de mettre leurs enfants au lit en toute sécurité.

Lundi à midi, Oke a déclaré qu’une grande partie du carburant de l’incendie, comme le pin épars et l’herbe des tourbières, le long de l’autoroute avait été brûlée, ce qui est positif. Cependant, il dit qu’il y a une quantité importante de fumée dans toute la région centrale.

Les prévisions des risques de feux de forêt sont ÉLEVÉES à TRÈS ÉLEVÉES pour certaines parties de la province aujourd’hui (25/22 juillet). Soyez vigilant à proximité des zones forestières & consultez https://t.co/NbckRXO2HO pour les cotes de risque d’incendie quotidiennes et amp ; mises à jour sur les feux de forêt actifs. Signalez un feu de forêt : 1-866-709-FIRE (3473) #nlwx #GovNL photo. twitter.com/SHrgH7WB6l —@FFA_GovNL

Oke dit qu’une section de la route 360 ​​est fermée aux bornes de 42 et 60 kilomètres et il demande aux gens de ne pas traverser les barricades et sur les parties fermées de l’autoroute.

La fermeture de routes coupe les patients et les touristes

Le maire de Harbour Breton, Lloyd Blake, dit que l’hôpital local est en déviation; il n’y a pas de médecin sur la péninsule, obligeant les gens à se rendre à Grand Falls-Windsor, à plus de 220 kilomètres, pour des soins médicaux.

Blake s’est dit ravi que Central Health ait rapidement envoyé un ambulancier paramédical de soins avancés dans la région après la fermeture de l’autoroute, également connue sous le nom de Route 360.

“En cas d’urgence, les gens pourraient se rendre au centre de santé de Connaigre depuis toutes les régions de la côte des baies, et ce qu’ils feraient, ils emmèneraient le patient dans l’ambulance, puis il y aurait une interception aérienne par l’équipe de l’ambulance aérienne. Ensuite, ils les transportaient à Grand-Sault », a déclaré Blake.

Dans un communiqué, Central Heath a déclaré qu’il fournirait une salle d’urgence virtuelle à l’hôpital lundi.

“En raison de l’évolution de la situation dans la région de Coast of Bays, Central Health demanderait que seules les personnes nécessitant des services d’urgence soient présentes en ce moment. Des services d’ambulance aérienne seront disponibles pour ceux qui ont besoin d’un transport médical”, indique le communiqué.

Attention #Gander : le regard brumeux et l’odeur de fumée dans l’air ce matin sont d’origine des incendies de forêt dans le secteur de l’autoroute de la Baie d’Espoir. Cette fumée aura un impact sur la qualité de l’air local jusqu’à ce qu’elle se disperse. Assurez-vous de surveiller les alertes : https://t.co/ G6pN9BgnWX. #NLwx pic.twitter.com/NabEvr67fj —@ECCCWeatherNL

Blake a déclaré qu’il n’était au courant d’aucun vol médicalisé jusqu’à présent. Il a déclaré que les résidents craignaient d’être isolés du reste de Terre-Neuve, car certains ont des rendez-vous médicaux réguliers.

“Il pourrait y avoir plus de 10 000 personnes ici hier sans médecin”, a déclaré Blake.

Avec les célébrations de Come Home Year, a-t-il dit, il y a aussi de nombreux touristes dans la région qui ne peuvent plus quitter la péninsule.

Mi’sel Joe, chef de la Première Nation voisine de Miawpukek, dit que sa petite-fille est l’un de ces visiteurs dans la province et qu’elle devrait prendre le traversier de Marine Atlantique pour la Nouvelle-Écosse lundi alors qu’ils rentrent chez eux au Nouveau-Brunswick.

“Ils ne savent pas s’ils vont passer de l’autre côté pour prendre leur traversée en ferry prévue ou non”, a-t-il déclaré.

Joe dit qu’il n’a pas encore eu de discussions avec le gouvernement provincial au sujet de l’incendie, mais a déclaré qu’il chercherait à leur parler lundi.

Quand le vent est bon, dit-il, vous pouvez voir une brume provenant du feu et sentir la fumée.

“Ça sent la mousse brûlée”, a déclaré Joe. Le paysage brûlant a beaucoup d’arbres et de baies, a-t-il dit.

“C’est comme de l’amadou, ce truc. Une fois que le feu pénètre dans ce truc, il brûle pendant des jours.”

Environnement Canada a publié une déclaration spéciale sur la qualité de l’air pour Gander tôt lundi matin, et l’a ensuite étendue à Grand Falls-Windsor, Buchans et les zones le long de l’autoroute Bay d’Espoir.

“La fumée dérive sous le vent des incendies de forêt de 70 à 100 km au sud-ouest de Gander et est fortement concentrée près de la surface”, indique le communiqué.

Les météorologues s’attendent à ce que la fumée se disperse tout au long de la journée de lundi, mais elle pourrait provoquer de la toux, une irritation de la gorge, des maux de tête et un essoufflement, en particulier chez les personnes souffrant de maladies cardiovasculaires ou pulmonaires, dont l’asthme.

Les températures pourraient diminuer lundi soir ou mardi alors que l’avertissement de chaleur prend fin et que des averses sont prévues pour la région de Grand Falls-Windsor tôt mardi matin.

“Nous avons besoin de pluie”, a déclaré Joe.

