L’autoroute à péage de l’Illinois lance un nouveau processus de plan stratégique et d’investissement et sollicite des commentaires – Shaw Local

Pour certains conducteurs du Central Tri-State Tollway habitués aux bulldozers et aux bétonnières omniprésents alors que la reconstruction se poursuit, il peut sembler qu’il n’y a pas de fin au programme Move Illinois.

Mais déjà, les dirigeants des autoroutes à péage de l’Illinois envisagent un nouveau plan stratégique et un programme d’investissement qui pourraient éclipser le plan actuel de 14 milliards de dollars sur 15 ans.

« Les gens disent toujours que la suite n’est jamais aussi bonne que l’original. Nous voulons remettre en question cette notion », a déclaré mercredi le président du péage, Arnie Rivera, lors d’un événement du Lincoln Forum à l’Union League Club de Chicago. « Nous voulons que le prochain programme soit tout aussi bon, sinon plus grand et meilleur que Move Illinois. »

Le gouverneur JB Pritzker, qui nomme le conseil des autoroutes à péage, a déclaré dans une apparition vidéo lors du forum qu’il attendait avec impatience « un plan d’investissement robuste et innovant ».

Dans le cadre de Move Illinois, l’autoroute à péage a ajouté des voies à l’autoroute à péage Jane Addams (Interstate 90) et élargit désormais le Central Tri-State (I-294). L’agence prolonge également la route 390 vers l’est jusqu’à O’Hare et construit la nouvelle route à péage I-490 le long du côté ouest de l’aéroport.

Parmi les idées de projets lancées pour l’autoroute à péage, il y a l’amélioration de la route 53 si les Bears de Chicago déménagent à Arlington Heights.

La directrice exécutive, Cassaundra Rouse, a reconnu qu’on lui demandait fréquemment « quelle est la prochaine étape ? » lors d’événements de l’industrie. « C’est pourquoi je suis ravie d’entamer cette conversation aujourd’hui, pour vous faire savoir que, oui, nous planifions la suite », a-t-elle déclaré.

Mais les responsables ne proposent pas encore de liste de projets, affirmant qu’ils souhaitent obtenir la contribution de la région.

« Une chose que nous avons apprise du programme Move Illinois est qu’il faut des voix collectives pour planifier correctement et réfléchir stratégiquement à la façon dont nous voulons aborder la « suite » », a déclaré Rouse.

Arnie Rivera, président de l’autoroute à péage de l’Illinois, à gauche, et Cassaundra Rouse, directrice exécutive, à droite, discutent des plans pour un nouveau programme d’investissement lors d’un événement du Lincoln Forum animé par Karen Freeman-Wilson, présidente de la Chicago Urban League. (Marni Pyke)

Quant au calendrier, avec le lancement d’un processus de planification stratégique, « au cours des 15 à 18 prochains mois, nous aurons des conversations qui éclaireront l’élaboration du prochain programme d’investissement de l’agence », a déclaré le porte-parole Dan Rozek.

Pour financer Move Illinois, un précédent conseil des autoroutes à péage a approuvé une forte augmentation des péages qui est entrée en vigueur en 2012.

« Pour le moment, aucun projet, politique ou solution de financement n’est envisagé ou exclu, mais nous nous engageons à continuer à faire preuve de prudence financière tout en fournissant le meilleur service possible à nos clients », a déclaré Rozek, répondant à la question de savoir si un nouveau Un programme d’investissement signifie des péages plus élevés.

Pritzker a déclaré qu’il « a demandé à l’autoroute à péage de donner la priorité à un certain nombre de besoins centraux de cette région ». Ses objectifs comprenaient l’innovation, le développement économique équitable, la diversité et l’inclusion, ainsi que la durabilité des pratiques environnementales et financières.

Par exemple, l’agence est « dans une position unique pour agir de manière créative et rapide pour étendre notre réseau de recharge de véhicules électriques (véhicules électriques) », a déclaré le gouverneur.

Et « j’ai demandé à l’autoroute à péage de trouver de nouvelles façons de travailler avec les agences de transport locales, en particulier en élargissant son partenariat solide avec Pace », a déclaré Pritzker, ajoutant qu’il espérait « de nouvelles façons de rendre l’utilisation de l’autoroute à péage abordable pour ceux qui font face à de graves difficultés. contraintes financières. »

Rozek a déclaré qu’à l’avenir, la planification stratégique « sera un processus ouvert conçu pour garantir que nous entendons nos clients, les communautés locales et les autres parties prenantes ».

