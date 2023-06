L’autoroute 97 rouvrira à la mi-juillet après le glissement de Summerland

Les travaux se poursuivent sur l’autoroute 97 à Summerland pour rouvrir complètement la route après une série de glissements qui se sont produits au cours des derniers mois.

Le soir du 15 mai, un glissement sur l’autoroute 97 au bas de Summerland Hill a bloqué la circulation. Le glissement a recouvert une section de 40 mètres de l’autoroute, interrompant la circulation.

C’était dans la même zone que deux glissements précédents, qui se sont produits fin avril.

Maintenant, le ministère des Transports et de l’Infrastructure effectue des dynamitages et demande à des ingénieurs géotechniques d’utiliser des coussins gonflables pour éliminer en toute sécurité les sols et les matériaux instables.

« Les coussins gonflables sont abaissés dans les fissures de tension du matériau instable, puis gonflés afin que la fissure se dilate et que les blocs de matériau soient délogés. Cela donne un meilleur contrôle sur la quantité de matériel diffusé à la fois », a déclaré le ministère.

Les travaux ont causé des fermetures intermittentes qui se poursuivront sur ce tronçon d’autoroute pendant les heures creuses allant de 20 à 30 minutes au cours des sept à 10 prochains jours pour permettre ces travaux.

Le ministère s’attend à ce que le projet soit terminé d’ici le milieu du mois prochain avec l’espoir d’ouvrir à la circulation dans les deux sens d’ici la fin de la semaine prochaine.

