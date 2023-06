L’autoroute 97 bloquée à North Kelowna après un accident

Un homme a dû être soigné sur place après une collision entre deux véhicules dans le nord de Kelowna le 14 juin.

Les airbags se sont déclenchés sur l’autoroute 97 à Loyd Road vers 15 h 30, fermant une voie de l’autoroute en direction du sud.

Les pompiers, la police et l’ambulance se sont tous occupés de l’accident.

L’homme a été examiné par les ambulanciers, mais a pu se tenir debout tout seul.

