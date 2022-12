L’autoroute 97 à Lake Country fermée en raison d’un accident impliquant un semi-remorque

L’autoroute 97 à travers Lake Country a été fermée en raison d’un accident impliquant un camion de transport.

Des témoins sur les lieux ont déclaré qu’un SUV pourrait être coincé sous la semi-remorque.

La collision a complètement bloqué l’autoroute en direction nord juste après l’aéroport près de la sortie d’Ellison Lake. L’autoroute 97 est fermée à Old Vernon Road dans les deux sens.

Les équipes d’urgence sont sur place et le trafic est redirigé. La police demande aux automobilistes d’éviter le secteur.

Il n’y a pas d’heure de réouverture prévue.

@GaryBarnes109

gary.barnes@kelownacapnews.com

accident de voitureAppels d’urgenceKelownaLake CountryRCMP