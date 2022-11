L’autoroute 8 rouvre après avoir été fermée pendant 361 jours en raison d’inondations

Près d’un an après que de fortes pluies et des inondations ont emporté plus de 25 tronçons de route, l’autoroute 8 est maintenant rouverte à tous les véhicules.

La rivière atmosphérique qui est descendue sur la Colombie-Britannique en novembre 2021 a entraîné la fermeture complète de l’autoroute entre Merritt et Spences Bridge pendant 361 jours. Plus de sept kilomètres d’autoroute ont été complètement emportés.

« Dès le premier jour de la rivière atmosphérique, les gens se sont surpassés pour nous aider à atteindre cette étape importante », a déclaré le ministre des Transports et de l’Infrastructure de la Colombie-Britannique, Rob Fleming. “Nous avons tous une énorme dette de gratitude pour le travail impressionnant que les équipes et le personnel ont accompli pour reconnecter les personnes et les communautés le long de l’autoroute 8.”

En raison de la fermeture de l’autoroute, de nombreuses communautés du district régional de Thompson Nicola, y compris les Premières nations Nooaitch, Shackan et Cook’s Ferry, se sont retrouvées isolées.

« C’était un événement de 750 ans », a déclaré le chef de la bande indienne de Nooaitch, Marcel Shackelly. “Personne vivant n’a jamais vu quelque chose comme ça.”

Étant donné que de nombreuses parties se sont réunies pour rouvrir l’autoroute, plus de 30 % des travailleurs du projet étaient autochtones.

« La section locale 115 de l’Union internationale des ingénieurs-opérateurs est fière du travail accompli par nos membres pour la réouverture de l’autoroute 8 », a déclaré Brian Cochrane, directeur commercial de la section locale 115 de l’IUOE. « Nous nous engageons à reconstruire les autoroutes de la province. et à soutenir les communautés locales et des Premières Nations sur tous nos projets.

« Avant, il y avait des pistes commerciales… plus maintenant. Nous comptons sur les autoroutes maintenant » – Arnold Lampreau, chef de la bande indienne de Shackan pic.twitter.com/SPmy1Zs6Bt – Jake Courtepatte (@JakeC_16) 9 novembre 2022

Malgré sa réouverture à tout le trafic, de nombreuses réparations sont temporaires et des sections de l’autoroute resteront une zone de construction active pour installer des barrières routières, stabiliser les remblais routiers et poursuivre les réparations permanentes. Pour cette raison, il y aura parfois des fermetures temporaires ainsi que des retards de circulation. Des limites de vitesse réduites seront en vigueur et certains tronçons de route auront des surfaces variables.

Comme l’autoroute est toujours une zone de construction active, ce n’est pas un détour approprié si la route transcanadienne (route 1) ou la route Coquihalla (route 5) sont fermées. Si l’une ou l’autre de ces autoroutes est fermée, l’autoroute 8 ne permettrait qu’un accès limité aux résidents.

En plus des 25 sections d’autoroute qui ont été supprimées lors de la rivière atmosphérique de l’année dernière, cinq autres ont été supprimées au cours de l’été en raison de ravinements supplémentaires.

Pour aider à reconstituer l’autoroute, deux ponts temporaires ont été construits, un pont à voie unique de 85 mètres et un pont à deux voies de 73 mètres.

Les équipes environnementales sur place ont sauvé plus de 5 000 poissons et les ont ramenés dans la rivière Nicola. Les équipes resteront sur place pour surveiller les poissons et la végétation le long de l’autoroute.

La réglementation provinciale sur les pneus d’hiver et les zones de chaînage sont toujours en vigueur.

