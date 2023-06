L’autoroute 4 sur l’île de Vancouver a de nouveau fermé en raison de vents violents, quelques heures après la réouverture partielle

Les résidents coupés par la fermeture d’une autoroute clé de l’île de Vancouver en raison d’un incendie de forêt en cours ont connu un soulagement de courte durée vendredi après-midi alors que la route a été partiellement rouverte, pour fermer quelques heures plus tard en raison de vents violents.

L’autoroute 4 a été partiellement rouverte vendredi après-midi avec une seule voie de circulation en alternance, mais a de nouveau été fermée peu après 20 h 00 PT, selon un Tweet du vendredi soir de DriveBC.

⛔MISE À JOUR – FERMÉ – #BCHwy4 -Des vents violents ont fermé l’autoroute dans les DEUX directions après ouverture plus tôt au lac Cameron. Evaluation en cours. Attendez-vous à des retards.#VanIsle #PortAlberni # Tofino #Ucluelet Plus d’informations : https://t.co/f7NFXFjBay —@DriveBC

L’autoroute est fermée depuis le 6 juin en raison d’un feu de forêt de deux kilomètres carrés à l’est du célèbre parc Cathedral Grove près de Port Alberni.

Dans un communiqué vendredi soir, Jade Richardson, responsable de l’information du BC Wildfire Service, a déclaré qu’aucun changement dans le comportement des incendies n’avait été signalé et que l’incendie restait sous contrôle.

CBC a contacté le ministère des Transports pour obtenir des commentaires.

La réouverture de l’après-midi a suscité les éloges du maire

Le maire d’une ville de l’île de Vancouver qui a perdu sa seule route goudronnée vers le reste de l’île pendant trois semaines avait précédemment félicité les équipes de travail pour la réouverture de l’autoroute 4 vendredi après-midi.

« Je croisais les doigts pour que cela se produise », a déclaré Marilyn McEwen, maire d’Ucluelet, en Colombie-Britannique, à CBC News après la réouverture vers 15 heures vendredi. « Ils ont travaillé très très dur pour que cela se produise – nous sommes tellement heureux.

« Tofino et Ucluelet sont assez calmes sans aucun visiteur ici. Nous allons essayer de revenir à une sorte de normalité ici.

REGARDER | La fermeture d’autoroutes reflète la vulnérabilité des collectivités, déclare le maire d’Ucluelet : Le maire dit que la fermeture de 3 semaines de l’autoroute 4 était un signal d’alarme Le maire d’Ucluelet, en Colombie-Britannique, affirme que la province doit financer une route alternative à l’ouest de l’île de Vancouver après que leur seule autoroute a été fermée pendant près de trois semaines.

L’autoroute 4 est la seule route pavée menant à la ville de Port Alberni, qui compte 18 000 habitants, ainsi qu’à Tofino, Ucluelet et la plupart des communautés de la nation Nuu-Chah-Nulth.

« Nos communautés sont ravies de pouvoir accueillir à nouveau des visiteurs, de voir des résidents, de pouvoir se rendre au travail et de savoir que les biens et matériaux dont nous dépendons circulent plus facilement », a déclaré la députée de la région, Josie Osborne, dans un communiqué vendredi. après-midi.

La province a déclaré qu’elle prévoyait de rouvrir en partie ce que le ministre des Transports, Rob Fleming, a qualifié de « route cruciale » vers 15 heures, permettant aux véhicules de passer sur une seule voie, en alternant le trafic en direction est et ouest.

Lorsque la voie unique sera rouverte, la route permettra aux résidents, aux voyageurs et aux véhicules utilitaires de passer, mais le ministère a exhorté « tous les conducteurs à faire preuve de patience car les files d’attente devraient être importantes ».

Le ministère a mis en garde contre les longues attentes car le passage le plus proche de l’incendie alterne entre le trafic en direction est et ouest jusqu’au mois prochain.

La fermeture avait forcé les autorités à escorter des convois de fournitures essentielles sur un détour cahoteux d’une route forestière pendant des semaines. Ce détour continuera également à fonctionner, a indiqué vendredi le ministère.

Les travailleurs installent des filets de protection sur une paroi rocheuse alors qu’ils se préparent pour l’autoroute 4 mardi près de l’incendie de Cameron Bluffs. L’incendie avait fermé la seule route pavée vers Port Alberni, en Colombie-Britannique, Tofino, Ucluelet et plusieurs Premières Nations depuis le 6 juin. (Ministère des Transports et de l’Infrastructure de la Colombie-Britannique)

Judith Sayers, présidente du Nuu-chah-nulth Tribal Council, a déclaré à CBC News que la réouverture était le moment que « tout le monde attendait avec impatience » depuis que l’autoroute a été forcée de fermer.

« Nous espérons que nos vies pourront revenir à la normale », a-t-elle déclaré vendredi. « Quand vous savez que vous ne pouvez pas sortir de la ville – que ce soit pour affaires, soins médicaux, famille ou autre – c’est vraiment dévastateur.

« Beaucoup de tourisme a baissé, beaucoup d’entreprises. Cela a eu un impact sur tout le monde. »

« Je suis vraiment ravi de voir plus de gens ici visiter »

Après que le gouvernement a annoncé la réouverture anticipée vendredi après-midi, Sayers a tweeté son soulagement.

« Nous pouvons laisser Port Alberni et la côte ouest [of Vancouver Island]. »

La réouverture partielle a également été un grand soulagement pour les services dépendant du tourisme, qui représentent une part importante de l’économie de l’ouest de l’île de Vancouver.

« Je suis vraiment ravi de voir plus de gens ici visiter Port Alberni », a déclaré Jolleen Dick, PDG de la chambre de commerce d’Alberni Valley, à CBC News vendredi. « J’espère vraiment que les visiteurs pourront être patients et gentils les uns envers les autres. »

Sayers a dit qu’elle espère que la province créera enfin un route alternative permanente vers les communautés sur le côté ouest de l’île.

Lorsqu’elle a siégé au district régional de 2003 à 2006, elle s’est souvenue d’avoir présidé un comité qui avait proposé un tel itinéraire, connu sous le nom de Horne Lake Connector. Comme le détour actuel vers Port Alberni, cette route n’est pas pavée et certaines parties appartiennent à des intérêts privés, mais elle est beaucoup plus courte.

« Nous avons essayé maintes et maintes fois d’amener les gouvernements à investir de l’argent pour garantir que nous ayons un itinéraire alternatif hors de la ville », a déclaré Sayers. « J’espère que c’est un vrai signal d’alarme.

« L’incertitude a été difficile à vivre – combien de temps l’autoroute sera-t-elle fermée. »

Vous voulez une vue à vol d’oiseau des travaux en cours pour installer un filet de protection contre les chutes de pierres sur #BCHwy4 après le feu de forêt à Cameron Lake Bluffs?

Ne cherchez plus. 🙂

L’autoroute reste fermée mais devrait rouvrir d’ici les 24 et 25 juin.#Tofino #PortAlberni pic.twitter.com/xSHBfS8fur —@TranBC

Interrogé sur l’itinéraire alternatif proposé le 14 juin, le ministre Fleming a déclaré que son ministère « examinera sans aucun doute cela à nouveau lorsque nous sortirons de cette situation ».

Dick a déclaré qu’elle et d’autres dirigeants communautaires avaient demandé à Ottawa et à Victoria des fonds pour aider les entreprises en difficulté touchées non seulement par la fermeture des incendies de forêt, mais combinées à une récente augmentation du salaire minimum et au ralentissement pendant la pandémie.

« Notre communauté aime persévérer – nous sommes vraiment résilients », a déclaré Dick. « Nos entreprises ont besoin de beaucoup de soutien… nous demandons un soutien financier. »

La brève réouverture de l’autoroute s’est faite malgré le Incendie de Cameron Bluffs continuant à brûler. Mais il est considéré comme sous contrôle « en raison des efforts de suppression », a déclaré le BC Wildfire Service.