L’autoroute 4 rouvre sur l’île de Vancouver après qu’un incendie de forêt a coupé les communautés côtières

L’autoroute 4 sur l’île de Vancouver rouvrira à 15 h le vendredi 23 juin, un jour avant la date prévue.

L’autoroute, reliant Port Alberni, Bamfield, Ucluelet et Tofino au côté est de l’île de Vancouver, est fermée depuis le 6 juin après que le feu de forêt de Cameron Bluffs a atteint l’autoroute.

Le ministère des Transports et de l’Infrastructure de la Colombie-Britannique en a fait l’annonce vendredi après-midi.

« L’autoroute 4 est une route cruciale pour nos communautés insulaires de Port Alberni, Ucluelet et Tofino, et nous savons que la perturbation de ce corridor a été un défi pour tous ceux qui vivent et visitent la région », a déclaré Rob Fleming, ministre des Transports et de l’Infrastructure. . « Nous remercions les entreprises forestières, l’entrepreneur d’entretien et ses travailleurs, les équipes d’extinction des incendies du BC Wildfire Service, les communautés autochtones et tout le personnel du ministère qui ont travaillé sans relâche pour rendre la réouverture possible aujourd’hui.

L’autoroute s’ouvrira avec une circulation alternée à voie unique 24 heures sur 24 sur un tronçon de deux kilomètres le long de Cameron Bluffs. Une paire de grues soutenant un mur grillagé de 277 mètres linéaires a été mise en place pour attraper toute chute de pierre à la suite de l’incendie de forêt. Des barrières en béton ont été placées dans la voie la plus proche de la falaise sur 360 mètres.

Les conducteurs doivent être préparés à des files d’attente d’au moins deux kilomètres de long de chaque côté de la portion à voie unique pendant les heures de pointe – il n’y a pas d’horaire fixe pour les files d’attente. La limite de vitesse sera de 30 km/h dans la zone de construction et la circulation suivra une voiture pilote.

Il est conseillé aux cyclistes de « prendre la voie » et de poursuivre le convoi piloté.

Les véhicules utilitaires surdimensionnés ne pourront pas traverser la zone touchée. La déviation via Lake Cowichan et Bamfield Main restera ouverte jusqu’à la réouverture complète de l’autoroute 4. Le ministère continuera de surveiller la circulation et la sécurité sur le site touché sur la route principale afin de déterminer si d’autres restrictions sont justifiées.

Cathedral Grove (parc provincial MacMillan) sera fermé jusqu’à la réouverture complète de l’autoroute, possiblement à la mi-juillet. Le bosquet – un lieu touristique populaire avec des sapins géants de Douglas – n’a pas été touché par l’incendie. Les autres aires de repos du lac Cameron et de l’aire de pique-nique de Beaufort seront également fermées.

« Pour maintenir la circulation, nous demandons aux conducteurs de ne pas s’attarder », note le message du MOTI. « Les véhicules ne seront pas autorisés à s’arrêter dans les parcs ou le long des routes de la région. »

Il est rappelé aux conducteurs de faire le plein avant d’entrer dans la file d’attente et de s’assurer qu’ils disposent de fournitures supplémentaires, de nourriture et d’eau pour le voyage.

Les responsables locaux soulagés que l’autoroute rouvre

La nouvelle de la réouverture anticipée de l’autoroute a été bien accueillie par la mairesse de Port Alberni, Sharie Minions.

« Au nom de la ville de Port Alberni, nous sommes extrêmement reconnaissants envers les pompiers, les équipes de la route et tous les professionnels qui ont travaillé pour que notre route soit rouverte en toute sécurité », a-t-elle déclaré dans un communiqué. « Cette ouverture est un énorme soulagement pour notre communauté. Ces dernières semaines ont été difficiles, reflétant à quel point ce lien est essentiel à notre vie quotidienne. Port Alberni est une communauté qui se rassemble en période de défi et cette situation a encore une fois confirmé notre résilience.

Des représentants de Tourisme Ucluelet et de la Chambre de commerce de Tofino-Long Beach ont également été soulagés par la nouvelle.

«L’impact de la fermeture de l’autoroute a été difficile pour toutes nos communautés, en particulier les entreprises touristiques – dont beaucoup se préparaient pour une saison estivale chargée lorsque le feu de forêt s’est produit», a déclaré la présidente de Tourism Ucluelet, Heather Riddick. « Nos communautés et nos entreprises sont prêtes à accueillir à nouveau les invités et à partager tout ce que la côte ouest a à offrir. »

Laura McDonald, présidente de la chambre Tofino-Long Beach, a déclaré que la réouverture est une nouvelle bienvenue pour les petites entreprises de la côte qui ont connu des difficultés pendant cette fermeture prolongée de l’autoroute. «Nous remercions les communautés côtières et la vallée d’Alberni pour leur soutien local pendant cette période, ainsi que les entreprises de transport et les fournisseurs qui se sont surpassés pour garder les étagères approvisionnées, ainsi que les pompiers et ceux qui travaillent à la réouverture de l’autoroute», a-t-elle déclaré.

« Je remercie les gens, les familles et les entreprises de Port Alberni, Tofino et Ucluelet qui ont été patients, compréhensifs et ont soutenu le travail incroyable entrepris pour permettre la réouverture de l’autoroute », a déclaré Josie Osborne, députée de Mid Island-Pacific Rim.

«Nos communautés sont ravies de pouvoir accueillir à nouveau des visiteurs, de voir les résidents pouvoir se rendre au travail et de savoir que les biens et les matériaux dont nous dépendons circulent plus facilement.»

Le feu de forêt brûle toujours mais est sous contrôle

Le feu de forêt de Cameron Bluffs est toujours répertorié par le BC Wildfire Service comme 229 hectares, mais il est considéré comme maîtrisé et peu susceptible de se propager. Les pompiers continuent de patrouiller l’incendie et d’éteindre les points chauds en terrain accessible.

Les mises à jour du parc sont disponibles en ligne à bcparks.ca/active-advisories/.

Pour des mises à jour sur les conditions routières, consultez DriveBC.ca ou les avis aux voyageurs sur www.tranbc.ca/current-travel-advisories/.

Alberni ValleyC.-B. Feux de forêt 2023chaos routierPORT ALBERNIplage de qualicumTofino,Transportucluelet