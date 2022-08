L’autoroute 3A est fermée en raison d’un incendie de forêt dans le ruisseau Keremeos

L’autoroute 3A est fermée entre Keremeos et la jonction de l’autoroute 97 à Kaleden, près de Penticton en raison de l’incendie de Keremeos Creek. Il n’y a pas d’estimation pour la réouverture.

L’autoroute 3A a des fermetures temporaires mardi entre Yellow Lake et Olalla pour permettre l’atténuation des incendies et pour construire des lignes de contrôle contre le feu de forêt incontrôlable qui se rapproche de l’autoroute.

Le feu s’est déplacé vers le bas de la pente vers l’autoroute à l’extrémité sud du lac Yellow avec des flammes très visibles de la route.

À 11 h 30, mardi, DriveBC a annoncé que l’autoroute 3A était fermée et qu’il fallait emprunter des itinéraires alternatifs. Vérifiez auprès de DriveBC à www.drivebc.ca pour les détails de la fermeture de l’autoroute et les itinéraires alternatifs.

