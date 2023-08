L’autoroute 1 rouvrira alors que les incendies de forêt continuent de brûler à Shuswap

DriveBC estime que l’autoroute 1 rouvrira à 10 h, le 25 août, entre l’avenue Shuswap et Blind Bay Road.

L’autoroute est fermée depuis plusieurs jours en raison de l’incendie de Bush Creek East.

Bien que des détours soient en vigueur et que des itinéraires alternatifs soient disponibles via les autoroutes 97, 97A ou 97B, le district régional de Columbia Shuswap (CSRD) rappelle aux résidents et aux conducteurs qu’un ordre d’évacuation reste en vigueur pour cette zone.

Le CSRD est en communication régulière avec BC Wildfire et les alertes et ordres d’évacuation seront évalués régulièrement.

Consultez DriveBC.ca pour en savoir plus.

