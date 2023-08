L’autoroute 1 fermée près de Chase en raison d’un incendie de forêt

La route est fermée entre l’avenue Shuswap et le chemin Passchendaele

La route transcanadienne est fermée près de Chase sur 18 km en raison du feu de forêt du lac Lower East Adams

La route est fermée entre l’avenue Shuswap et le chemin Passchendaele.

Des itinéraires alternatifs sont en vigueur via les autoroutes 97, 97A ou 97B.

Un ordre d’évacuation élargi dans le North Shuswap inclut désormais Magna Bay.

Le district régional de Columbia Columbia Shuswap a émis l’ordre élargi à 20 h 24 le vendredi 28 août. Les habitants de la région ont été invités à partir immédiatement.

Plus tôt dans la soirée, le district régional de Thompson Nicola (TNRD) a émis un ordre d’évacuation pour la région de Turtle Valley à l’est de Chase. La commande comprend environ 135 propriétés dans la zone électorale L.

BC Wildfires 2023bcwildfireBreaking NewsShuswapTransCanada