L’autoroute 1, en direction est, est maintenant fermée aujourd’hui (11 septembre) en raison de l’incendie de Flood Falls Trail, et la circulation est déviée vers l’autoroute 9 et l’autoroute 7, selon DriveBC.

Une alerte d’évacuation reste toujours en vigueur ce matin pour le quartier Silver Cree, ainsi que Laidlaw, et d’autres propriétés proches de l’incendie, selon BC Wildfire Service.

Il n’y a actuellement aucune menace pour les infrastructures critiques ou les maisons. L’infrastructure de construction du pipeline à proximité de l’incendie n’est pas non plus touchée.

L’incendie, très visible depuis Hope et l’autoroute 1, brûle depuis jeudi soir (8 septembre). Vendredi soir (9 septembre), une alerte d’évacuation a été envoyée par Alertable via le district régional de Fraser Valley. Hier (10 septembre), l’alerte a été étendue à Laidlaw.

L’incendie est estimé à 271 hectares et brûle sur un terrain très escarpé, ce qui pose des problèmes aux équipes au sol. Il y a 43 pompiers et six hélicoptères qui travaillent sur le feu, en se concentrant sur les flancs nord et est de l’incendie.

BC Wildfire soupçonne que l’incendie est d’origine humaine.

Mises à jour à suivre.

