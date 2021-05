La plupart du temps, j’aime vivre #Japon. D’autres fois (ou lorsque la pensée magique rencontre #racisme et #xénophobiePour info: les étrangers sont pratiquement interdits d’entrer dans le pays depuis plus d’un an maintenant. https://t.co/HO2aleBkCM

– DavidB (@DavidBHimself) 22 mai 2021