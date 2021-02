La Haute Autorité de la Santé (HAS) de France a recommandé vendredi que les personnes ayant déjà contracté le COVID-19 ne doivent recevoir qu’une seule dose du vaccin.

Les autorités sanitaires françaises sont les premières au monde à émettre une telle recommandation.

Le HAS a déclaré dans un communiqué que les données actuelles suggèrent que «les personnes qui ont déjà été infectées conservent une mémoire immunitaire», que leur maladie soit symptomatique ou non.

«Cela conduit la HAS à proposer une seule dose aux personnes infectées par le SRAS-CoV-2, quelle que soit la durée de leur infection. Cette dose unique de vaccin fera donc office de rappel», a-t-il ajouté.

Il recommande également que la dose unique du vaccin soit administrée au moins trois mois après la contraction du virus et jusqu’à six mois plus tard.

La recommandation est alignée sur les résultats de deux petites études publiées plus tôt ce mois-ci qui a comparé les réponses anticorps chez les personnes recevant deux doses et chez les personnes précédemment infectées qui en reçoivent une seule dose.

Dans l’une des études, des chercheurs de New York et de Paris ont examiné 109 personnes – dont 68 n’avaient jamais eu le COVID-19 et 41 qui avaient déjà été testées positives. Ils ont constaté que deux semaines après une dose unique, les personnes qui avaient déjà combattu la maladie avaient des concentrations d’anticorps aussi élevées, ou jusqu’à 10 fois plus élevées, que les niveaux observés chez les personnes non infectées qui avaient reçu deux doses du vaccin.

La deuxième étude, plus petite, de l’Université du Maryland, avait des résultats similaires.

Lawrence Yong, virologue et professeur d’oncologie moléculaire à l’Université de Warwick, au Royaume-Uni, a déclaré en réponse aux études que « si les travaux futurs peuvent confirmer ce haut niveau d’immunité après un seul vaccin ARNm dans ce groupe d’individus, ce pourrait devenir une option viable lorsqu’il y a des préoccupations concernant l’approvisionnement en vaccins. «

La France et l’Union européenne ont été critiquées pour la lenteur du déploiement du vaccin qui a été aggravée à la mi-janvier par des retards de livraison de Pfizer / BioNTech et d’AstraZeneca / Université d’Oxford – deux des trois vaccins autorisés à être utilisés dans le bloc.

Jeudi soir, plus de 2,1 millions de personnes en France avaient reçu une première dose du vaccin, 535 000 recevant également leur injection de rappel.

Plus de 3,4 millions de cas de COVID-19 ont été confirmés en France depuis le début de la pandémie et 80 803 personnes ont succombé au virus – le deuxième plus grand nombre de décès dans l’UE après l’Italie.