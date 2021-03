La décision de l’Agence des médicaments du Danemark de maintenir la suspension temporaire intervient en dépit du fait que l’Agence européenne des médicaments et l’Organisation mondiale de la santé ont toutes deux déclaré que les avantages du vaccin AstraZeneca l’emportaient sur le risque, et noté qu’il y avait eu moins de 40 cas de caillots parmi les plus plus de 17 millions de personnes qui ont reçu le vaccin.

Au cours du mois dernier, plus de 10 pays européens – dont la France, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne – ont suspendu l’utilisation du vaccin AstraZeneca en raison de problèmes de coagulation, au milieu des rapports faisant état d’un décès dû à un trouble de la coagulation et à une maladie causée par une embolie pulmonaire. Alors que la plupart des pays ont depuis repris l’utilisation du vaccin, le Danemark, la Suède et la Norvège maintiennent prudemment la suspension temporaire pendant qu’ils enquêtent sur son innocuité.

