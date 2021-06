L’autorité sanitaire américaine met en garde contre une épidémie de salmonelle liée aux reptiles de compagnie – RT USA News

Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ont émis un avertissement concernant la salmonelle liée aux petites tortues se propageant à travers le pays. Les enfants seraient particulièrement en danger, avec un décès signalé.

Le CDC a publié jeudi un avis d’enquête en ligne, indiquant que le nombre de cas de salmonelles est passé à 64 et s’est propagé à 17 États et au district de Columbia. Il indique que les premiers cas de la maladie liée aux petites tortues ont été enregistrés en août de l’année dernière et sont en augmentation depuis.

Dans une vidéo intitulée ‘Le problème avec les petites tortues’, le CDC propose des recommandations sur la façon d’éviter d’être infecté.

N’embrassez pas ou ne blottissez pas votre tortue, et ne mangez ou ne buvez pas autour d’elle. Cela peut propager les germes de Salmonella dans votre bouche et vous rendre malade.

Un autre conseil consiste à se laver soigneusement les mains à l’eau et au savon juste après avoir touché une tortue de compagnie et après avoir nettoyé son aquarium. La cuisine et les autres zones où les gens mangent devraient être une zone interdite aux reptiles de compagnie.

Et ne jetez pas simplement votre tortue si vous n’en voulez plus, conseille le CDC, mais emmenez-la plutôt dans un refuge pour reptiles ou une animalerie, car la libération d’animaux dans la nature peut perturber la faune et peut être interdite dans certains États. .

L’âge des personnes atteintes de la maladie varie de moins d’un an à 59 ans, avec une moyenne d’âge de six ans. Les enfants de moins de cinq ans représentent 45 % des cas. Près de la moitié des patients ont nécessité une hospitalisation. Un décès (d’un adulte) a été signalé en Pennsylvanie, dans lequel la maladie était un facteur contributif, selon le CDC. Il ajoute que le nombre réel de personnes malades est susceptible d’être plus élevé et que l’épidémie peut ne pas se limiter aux États où les maladies sont connues.

Les tortues de compagnie peuvent transporter des germes de Salmonella dans leurs excréments même si elles ont l’air saines et propres, a déclaré le CDC. Il met en garde contre l’achat de tortues auprès de vendeurs en bordure de route, de marchés aux puces et de magasins en ligne. Une loi fédérale interdit la vente de tortues de moins de quatre pouces de long (10,16 cm) en raison de la menace d’infection.

En février, 22 personnes ont été infectées par Salmonella Typhimurium dans sept États – Pennsylvanie, Caroline du Nord, Maryland, New Jersey, Californie, Floride et Connecticut. La plupart des cas ont été signalés en Pennsylvanie.

La salmonellose est une infection du tractus gastro-intestinal, la diarrhée étant le symptôme le plus courant. D’autres symptômes incluent de la fièvre, des maux de tête, des nausées et des vomissements. La salmonellose peut provoquer des maladies graves, telles qu’une infection du sang, une infection des os et des articulations, une méningite, et peut être particulièrement dangereuse pour les jeunes enfants, les personnes âgées et les personnes dont le système immunitaire est affaibli.

En mai, le CDC a émis un avertissement contre les câlins de poulets, car ils peuvent également être porteurs de la bactérie responsable de la salmonellose.





