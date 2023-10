L’Autorité palestinienne tire la sonnette d’alarme face au « génocide »

Les forces israéliennes bombardent Gaza dans le but déclaré d’anéantir le Hamas

Le ministère des Affaires étrangères de l’Autorité palestinienne a mis en garde contre le risque de « manifestations de génocide » lors des représailles israéliennes contre le Hamas, après que le groupe militant a lancé un raid meurtrier dans le sud d’Israël la semaine dernière.

Dans un communiqué publié mercredi, l’Autorité palestinienne a expliqué les efforts du ministre des Affaires étrangères Riyad al-Maliki et de son corps diplomatique pour rallier le soutien international aux Palestiniens en dénonçant « les crimes de l’occupation et les manifestations du génocide commis contre notre peuple dans la bande de Gaza ».

À la suite de l’incursion du Hamas, le ministère a déclaré vouloir empêcher Israël de « exploiter le soutien des partis internationaux » à « envahir la bande de Gaza… et liquider la cause palestinienne ».

Le Hamas a submergé samedi les défenses israéliennes le long de la frontière avec Gaza en combinant des subterfuges et des tactiques inattendues. Des centaines de combattants du Hamas ont franchi le mur frontalier et attaqué des dizaines de bases militaires et d’implantations civiles dans le sud d’Israël, tuant et blessant des Israéliens et prenant de nombreux otages.

En savoir plus Un député israélien appelle à utiliser des « armes apocalyptiques »

Le gouvernement israélien a réagi à la pire violation de la sécurité nationale depuis cinq décennies en déclarant la guerre au Hamas, fixant l’anéantissement de « animaux terroristes » comme son objectif. L’Autorité palestinienne est contrôlée par le Fatah, une faction rivale du Hamas.

Gaza, contrôlée par le Hamas, a été privée d’approvisionnement de base comme l’électricité et l’eau, et a été soumise à d’intenses bombardements cette semaine. Des images du territoire montraient des bâtiments rasés par les frappes aériennes israéliennes.

Les Forces de défense israéliennes pourraient bientôt lancer une opération terrestre à Gaza. Selon Axios, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a informé lundi le président américain Joe Biden de son intention de le faire.

Les autorités israéliennes ont signalé mercredi 1 200 décès parmi leurs citoyens. Selon les services de santé locaux, le nombre de morts à Gaza s’élevait le même jour à au moins 950.