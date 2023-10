Ramallah, Cisjordanie occupée – Une jeune fille palestinienne a été tuée par balle par les forces de sécurité de l’Autorité palestinienne (AP) mardi lors de manifestations à Jénine, ville du nord de la Cisjordanie, en réponse à l’explosion meurtrière dans un hôpital de la bande de Gaza assiégée.

La famille de Razan Nasrallah, 12 ans, a confirmé à Al Jazeera qu’elle avait été tuée vers 22 heures mardi soir.

« Une balle a pénétré le côté droit de sa poitrine. Cela lui a transpercé les poumons et lui a touché le cœur », a déclaré à Al Jazeera son oncle, Ziad Nasrallah, 64 ans.

« Nous la considérons comme une martyre qui a été tuée en défendant Gaza. Nous la pleurons avec fierté », a-t-il poursuivi.

Un cortège funèbre a eu lieu en son honneur mercredi matin à Jénine.

[Translation: “It is with great pride that we mourn our daughter the martyr and child, Razan Attaba Hamidi Nasrallah, who was martyred in defence of religion and in support of our people in Gaza.”]

Un autre jeune palestinien, Mohammad Sawafta – un étudiant de première année à l’université – a également été grièvement blessé par des tirs de l’Autorité palestinienne à Tubas, dans le nord-ouest de la Cisjordanie.

L’académie de football où il était entraîneur a partagé sa photo sur Facebook mercredi.

[Translation: The family of Master Coach Athletic Academy wishes the coach in Tubas Mohammad Marai Sawafta a speedy recovery from his injury yesterday.]

En outre, un autre Palestinien, Ahmad Moeen al-Rimawi, 31 ans, a été tué mardi soir lors d’affrontements avec les forces israéliennes dans le village de Nabi Saleh, à l’est de Ramallah, tandis qu’au moins 30 autres ont été blessés à travers la Cisjordanie occupée.

“Laissons le peuple protester”

Des milliers de personnes en Cisjordanie et à Jérusalem étaient sorties mardi soir pour participer à des manifestations suite à l’attentat à la bombe contre l’hôpital arabe al-Ahli dans la ville de Gaza, qui a tué au moins 500 personnes.

Des images et des vidéos diffusées par les journalistes sur les lieux montraient d’innombrables corps éparpillés sur le sol et des personnes portant les membres de leurs proches tués dans des sacs en tissu, le 12e jour du bombardement israélien de Gaza.

En Cisjordanie et à Jérusalem-Est occupées, les soldats et colons israéliens ont également tué au moins 64 Palestiniens au cours des 12 derniers jours lors de raids militaires et d’arrestations dans des quartiers, villes et villages palestiniens.

Cette escalade de la violence a déclenché des manifestations à Ramallah, Jénine, Naplouse, Tubas, Hébron et Bethléem contre l’Autorité palestinienne (AP) dans les centres-villes et contre les forces israéliennes aux points de contrôle, aux bases militaires et aux colonies.

Les forces de sécurité de l’Autorité palestinienne ont réprimé les manifestants avec des balles réelles, des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes, faisant au moins une douzaine de personnes blessées, provoquant une nouvelle indignation mardi soir.

À Ramallah, où est basée l’Autorité palestinienne, les manifestants ont lancé des pierres, des chaises et d’autres objets sur les véhicules blindés de l’Autorité palestinienne pour tenter de les disperser.

S’adressant à Al Jazeera depuis Jénine, un homme de 37 ans qui a participé à la manifestation de mardi et qui a demandé à ne pas être nommé, a déclaré qu’« il s’agissait d’une vague de colère contre les gens qui se contentent de rester les bras croisés et qui adoptent une position de neutralité ».

« Environ 80 000 officiers de l’Autorité palestinienne restent silencieux, alors que des dizaines de personnes sont tuées à Gaza par l’armée israélienne et par les colons et l’armée en Cisjordanie », a-t-il poursuivi.

« Les forces de sécurité ont tenté de disperser les manifestations, ce qui a donné lieu à des affrontements avec les manifestants. Les forces de sécurité ont tiré à balles réelles, ce qui a entraîné le martyre d’une jeune fille et des dizaines d’autres blessés », a ajouté l’homme.

À Naplouse, un manifestant de 45 ans, qui s’est également exprimé sous couvert d’anonymat, a déclaré que la population « exige que les forces de sécurité de l’Autorité palestinienne protègent la population face à cette attaque israélienne sans précédent, qu’elle vienne de l’armée ou des colons ».

« S’ils n’en sont pas capables – ou ne veulent pas le faire – alors le moins qu’ils puissent faire est de laisser les gens se défendre. Laissez les gens manifester et exprimer leur colère sans les bloquer », a-t-il déclaré.





Le slogan le plus courant lors des manifestations a été : « Mettez l’épée avant l’épée, nous sommes les hommes de Mohammed Deif », en référence au commandant de la branche militaire du Hamas, les Brigades Qassam, mais les manifestations de mardi comprenaient également un appel à l’AP. Le président Mahmoud Abbas doit démissionner.

Les confrontations et les tensions croissantes avec l’Autorité palestinienne, que beaucoup sur le terrain décrivent comme des sous-traitants de l’occupation israélienne, jettent une ombre de peur et d’incertitude sur la stabilité en Cisjordanie occupée.

Mardi soir, la branche armée du Fatah d’Abbas, qui opère de manière indépendante, a publié une déclaration appelant Abbas à démissionner de son poste de chef de sa Commission des martyrs et des prisonniers.

“Nous lui donnons jusqu’à jeudi soir pour céder les tâches dont il s’est emparé”, a-t-il ajouté, avertissant que “s’il ne le fait pas, il deviendra une cible légitime pour les frappes de nos groupes armés et de notre peuple palestiniens”. “enlevez-lui la couverture organisationnelle et nationale.”

Les Brigades des martyrs d’Al-Aqsa, une coalition de groupes de résistance armée, ont également appelé à « former un comité d’urgence pour prêter allégeance au commandant Marwan Barghouti, emprisonné, en tant que commandant suprême des forces révolutionnaires palestiniennes ». Barghouti est une figure de proue de la résistance palestinienne, qui a souvent été présentée comme un successeur potentiel d’Abbas au sein du Fatah.

Les manifestations se sont poursuivies mercredi après-midi, les forces de l’AP réprimant à nouveau les manifestants à Naplouse.

Attaque à l’hôpital

Plus tard, une atmosphère de tension tranquille s’est installée en Cisjordanie mercredi matin, alors que les écoles, les restaurants et les magasins ont fermé leurs portes à l’occasion d’une grève générale appelée par les responsables et les militants en réponse aux décès survenus à l’hôpital arabe al-Ahli.

« Le massacre était indescriptible. La majorité des victimes sont des enfants et des femmes dont les traits ont été effacés. Parmi les victimes se trouvaient des personnes sans tête et avec des parties de corps déchirées », a déclaré le porte-parole du ministère de la Santé de Gaza, Ashraf al-Qidra, lors d’une conférence de presse après l’attaque.

Il a déclaré que la situation « a dépassé les capacités des équipes médicales et d’urgence », ajoutant que les médecins sont contraints « d’effectuer des opérations à l’étage et dans les couloirs de l’hôpital », souvent sans anesthésie.





La situation humanitaire dans la petite enclave côtière, qui abrite plus de deux millions de Palestiniens, avait déjà atteint un point de rupture avant l’attaque contre l’hôpital, les responsables avertissant qu’il ne restait que « 24 heures d’eau, d’électricité et de carburant ».

Les habitants de la bande assiégée sont également confrontés à de graves pénuries de produits de première nécessité, notamment du lait maternisé et de la farine, la plupart des supermarchés étant en rupture de stock.

Israël impose depuis 17 ans un blocus terrestre, maritime et aérien à la bande de Gaza, dans ce qui a longtemps été décrit comme la « plus grande prison à ciel ouvert du monde ». Durant cette période, Israël a lancé de multiples attaques à grande échelle contre la bande de Gaza, tuant des milliers de Palestiniens.

Reportage supplémentaire de Shadi Jaraar’ah à Naplouse.