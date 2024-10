L’Autorité palestinienne réalise le tout premier investissement de 175 millions de dollars pour réparer les bâtiments scolaires

26 octobre — WILKES-BARRE — Le gouverneur Josh Shapiro a annoncé cette semaine que la Commonwealth Financing Authority (CFA) avait approuvé 208 investissements dans les installations scolaires de Pennsylvanie, pour un montant total de 175 millions de dollars, dans le cadre du nouveau programme de subventions pour l’amélioration des installations des écoles publiques créé par le Budget bipartisan 2023-24.

Ce programme, proposé par le gouverneur Shapiro dans son premier discours budgétaire et obtenu dans son premier budget, accorde des subventions allant jusqu’à 5 millions de dollars aux districts scolaires publics et aux écoles professionnelles et techniques pour des projets critiques de sécurité et de réparation environnementale – garantissant que les installations sont modernes, sûres. , sain et propice à l’apprentissage.

Le mois dernier, le gouverneur Shapiro a également annoncé 75 millions de dollars de nouveaux investissements dans 109 districts scolaires de Pennsylvanie, centres d’enseignement professionnel et technique et écoles à charte par le biais du nouveau programme de subventions pour la réparation environnementale du ministère de l’Éducation, afin d’éliminer le plomb, la moisissure, l’amiante et d’autres risques environnementaux.

Au total, cela porte l’investissement total dans les réparations et améliorations environnementales des écoles de Pennsylvanie à 250 millions de dollars depuis l’entrée en fonction du gouverneur Shapiro, créant ainsi des installations sûres et saines pour les étudiants et les enseignants.

Le gouverneur et le groupe bipartite de législateurs se sont appuyés sur ces progrès en incluant 25 millions de dollars supplémentaires pour l’énergie solaire pour les écoles, dans le budget 2024-25.

« Nos élèves méritent des écoles sûres et saines pour apprendre, et nos enseignants méritent des salles de classe modernes et bien entretenues pour enseigner. Ainsi, lorsque j’ai pris mes fonctions, j’ai travaillé pour rassembler les démocrates et les républicains afin d’investir dans nos enfants et leur avenir », » a déclaré le gouverneur Shapiro. « En seulement deux ans, nous avons obtenu 275 millions de dollars pour réparer et moderniser nos écoles – et nous les diffusons dans des centaines de districts du Commonwealth. Ici, en Pennsylvanie, nous travaillons ensemble pour faire avancer les choses et offrir de véritables résultats. des résultats pour les personnes que nous servons.

Le ministère du Développement communautaire et économique a annoncé l’ouverture du nouveau programme plus tôt cette année. Les projets d’amélioration admissibles comprenaient la réparation et le remplacement du toit; installation d’équipement CVC; installation de chaudières; projets de sécurité, y compris la réduction du plomb et de l’amiante ; projets d’accessibilité; et réparation/remplacement de fenêtres.

Rick Siger, secrétaire du ministère du Développement communautaire et économique, a déclaré : « Les investissements réalisés aujourd’hui dans le cadre du programme de subventions pour l’amélioration des installations scolaires publiques amélioreront les installations scolaires de milliers d’élèves à travers le Commonwealth et garantiront qu’ils disposent d’environnements où ils peuvent apprendre, grandir et prospérer. »

« Les étudiants de tous les codes postaux du Commonwealth méritent d’apprendre dans des salles de classe modernes et sécurisées », a déclaré Khalid Mumin, secrétaire à l’Éducation. « Réparer et remplacer les anciens équipements et installations contribue à garantir que nos enfants puissent continuer à apprendre dans des espaces qui sont sûrs, sains et productifs pour eux. »

Le représentant Meuser signe une lettre demandant des comptes derrière l’interdiction d’exportation de GNL du DOE

Le représentant américain Dan Meuser, R-Dallas, s’est joint cette semaine à une lettre exigeant tous les documents et études pertinents du ministère de l’Énergie (DOE) concernant sa décision de suspendre les nouveaux permis d’exportation de gaz naturel liquéfié (GNL).

Le 9e district du Congrès de Pennsylvanie, que représente Meuser, comprend une grande partie de la région de Marcellus Shale, une importante réserve de gaz naturel qui compte parmi les plus grandes au monde.

Rien qu’en Pennsylvanie, Meuser a déclaré que l’industrie du gaz naturel soutient directement plus de 123 000 emplois et indirectement 420 000 emplois, et qu’elle contribue à hauteur de 25 milliards de dollars par an au PIB de l’État.

En janvier, Meuser a déclaré que l’administration Biden-Harris et le DOE avaient suspendu les permis d’exportation de GNL. Une décision, a déclaré Meuser, devrait coûter des milliards de dollars à l’économie américaine et mettre en péril des millions d’emplois liés à l’industrie. Meuser a déclaré que l’administration Biden-Harris affirme que l’intention de la décision était de laisser du temps pour une étude fédérale visant à évaluer les impacts environnementaux, économiques et sur la sécurité nationale.

Meuser a déclaré que le comité de surveillance et de responsabilité de la Chambre enquêtait sur l’interdiction d’exportation de GNL en raison de préoccupations concernant la transparence du DOE et la dissimulation potentielle d’une étude interne. Meuser a déclaré que tandis que l’administration Biden-Harris a évoqué la nécessité de réévaluer les impacts des exportations de GNL, le Comité a trouvé des preuves d’un projet d’étude de 2023 que le DOE n’a pas divulgué. En septembre, le DOE a admis l’existence de 97 documents pertinents, dont une étude partagée avec de hauts responsables de l’administration Biden-Harris. Cependant, Meuser a déclaré que ces documents avaient disparu depuis.

« La décision déconnectée de l’administration Biden-Harris de suspendre les autorisations d’exportation de GNL est un nouveau coup dur porté au secteur énergétique américain », a déclaré Meuser. « Les politiques énergétiques de cette administration, axées sur le gaz, ont un impact négatif sur les entreprises de notre district, ainsi que sur les milliers de personnes qu’elles emploient et leurs familles. J’exhorte cette administration et le DOE à publier les résultats de l’étude qu’ils ont cachés au Congrès – informations critiques Il est nécessaire d’inverser rapidement la pause dans les demandes d’exportation de GNL. »

Le DOE est tenu de soumettre au comité tous les documents et études pertinents avant le 11/06/2024.

Les entreprises sont encouragées à utiliser les nouveaux crédits d’impôt PA 529 et PA ABLE

La trésorière Stacy Garrity et le président-directeur général de la Chambre de commerce et d’industrie de l’AP, Luke Bernstein, ont encouragé cette semaine les entreprises à aider leurs employés à épargner pour l’avenir en utilisant de nouveaux crédits d’impôt pour faire correspondre les contributions aux comptes PA 529 et PA ABLE des employés.

Les crédits seront disponibles à partir de 2025.

« Ce nouveau crédit d’impôt aidera les Pennsylvaniens à épargner pour l’avenir et fera de nos entreprises des lieux de travail plus attrayants », a déclaré Garrity. « Le programme d’épargne-études et de carrière PA 529 et le programme d’épargne PA ABLE pour les personnes handicapées sont tous deux de puissants outils d’épargne, et ces nouveaux crédits d’impôt profiteront aux familles de toute la Pennsylvanie. »

À partir de janvier, les employeurs qui cotisent aux comptes PA 529 et PA ABLE de leurs employés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt de 25 % jusqu’à 500 $ de cotisations de contrepartie par employé et par an.

« Je tiens à féliciter et à remercier le trésorier Garrity pour son soutien aux employeurs et aux familles de Pennsylvanie », a déclaré Bernstein. « C’est une victoire pour notre main-d’œuvre, nos familles et l’avenir de l’économie de Pennsylvanie. »

La loi 56 comprend également une disposition permettant de transférer les fonds d’un plan PA 529 vers un Roth IRA sans aucune implication fiscale de l’État.

Le programme d’épargne-études et carrière PA 529 aide les familles à épargner de manière constante et stratégique pour les dépenses d’éducation futures telles que les frais de scolarité, les frais, les livres, l’équipement, le logement et les repas et plus encore dans les programmes techniques, collégiaux et d’apprentissage admissibles.

Les plans PA 529 offrent des avantages fiscaux importants au niveau de l’État et du gouvernement fédéral, et l’épargne avec le PA 529 n’a pas d’impact sur l’éligibilité à l’aide financière de l’État de Pennsylvanie.

PA ABLE aide les individus à épargner pour un large éventail de dépenses liées au handicap tout en protégeant d’importantes prestations fédérales et étatiques.

Les législateurs co-organiseront un événement de reconnaissance des anciens combattants à Misericordia

Le représentant Mike Cabell (R-117), ainsi que la sénatrice Lisa Baker (R, D-20) et le représentant Aaron Kaufer (R-120), co-animeront à nouveau une cérémonie et une exposition de reconnaissance des anciens combattants le samedi 11 novembre. .2, à l’Université Misericordia.

« L’événement que nous avons organisé en novembre dernier a attiré une forte participation et nous nous attendons à ce que le taux de participation soit similaire cette année », ont déclaré les législateurs. « C’est notre petite façon de reconnaître le service et le sacrifice de nos anciens combattants locaux. L’événement offre également l’occasion de se renseigner sur les divers programmes et services qui leur sont offerts dans notre région. »

La journée débutera à 10 heures par une cérémonie spéciale de reconnaissance des anciens combattants au théâtre Lemmond de l’université. Ensuite, les vétérans pourront s’arrêter à Insalaco Hall, où des dizaines de vendeurs seront rassemblés jusqu’à 13 heures.

De plus, le centre mobile des anciens combattants du ministère américain des Anciens Combattants sera disponible dans le parking du théâtre pour fournir des services de conseil.

Les participants à l’Expo peuvent également éliminer en toute sécurité tous les médicaments périmés ou inutilisés dans la boîte de dépôt de médicaments parrainée par le bureau du procureur du comté de Luzerne.

Les événements sont ouverts à tous les anciens combattants résidant dans le comté de Luzerne. Les anciens combattants peuvent amener leur conjoint ou un invité.

L’inscription est obligatoire. Pour confirmer votre présence, contactez le bureau du représentant Cabell au 570-675-6000 ou le bureau du représentant Kaufer au 570-283-1001. La date limite d’inscription est le vendredi 25 octobre.

Le représentant Watro parraine la résolution de la Journée des anciens combattants

Une résolution reconnaissant le 11 novembre comme Journée des anciens combattants en Pennsylvanie, parrainée par le représentant Dane Watro (D-116), a été adoptée à l’unanimité cette semaine à la PA House.

« La Journée des anciens combattants est l’occasion de réfléchir au service rendu aux hommes et aux femmes courageux qui ont répondu à l’appel de notre pays ; à ceux qui ne sont pas revenus du champ de bataille ; à ceux qui sont revenus avec les cicatrices de la guerre ; et à tous ceux qui ont porté l’uniforme. et protégé nos libertés et notre mode de vie en tant qu’Américains », a déclaré Watro. « En tant que vétéran de l’armée américaine, je suis fier d’être le principal sponsor de la résolution 544 de la Chambre. »

La Journée des anciens combattants est un jour férié fédéral et était à l’origine connue sous le nom de Jour de l’Armistice pour marquer la fin de la Première Guerre mondiale à la 11e heure du 11e jour du 11e mois de 1918.

Le Jour de l’Armistice a été rebaptisé Jour des Anciens Combattants par le Congrès en 1954.

Contactez Bill O’Boyle au 570-991-6118 ou sur Twitter @TLBillOBoyle.