L’Autorité palestinienne ouverte à un rôle à Gaza si les États-Unis soutiennent la solution à deux États

Même si les troupes israéliennes éradiquaient le Hamas, la légitimité de l’Autorité palestinienne en tant que successeur du groupe à Gaza est loin d’être assurée. Les militants du Hamas l’ont chassé du pouvoir dans l’enclave en 2007 et, depuis lors, l’Autorité croupit en Cisjordanie, accusée de corruption, de faiblesse et de manque de responsabilité.

M. al-Sheikh incarne de tels problèmes. Bien qu’il soit considéré comme un successeur potentiel de Mahmoud Abbas, président de l’Autorité palestinienne âgé de 87 ans, il n’est pas populaire auprès du public dans son travail de supervision des relations quotidiennes entre les Palestiniens et l’armée israélienne, qui sont devenues de plus en plus tendues. depuis que la guerre a éclaté.

Dans son entretien avec le Times, M. al-Sheikh a reconnu le caractère combustible de la région après les attaques du mois dernier et la réponse militaire israélienne, une guerre qui a tué 10 000 Palestiniens, selon les autorités sanitaires de Gaza.

« Sans une initiative politique globale de la part des États-Unis », a-t-il déclaré, Gaza d’après-guerre serait « un terrain fertile pour le radicalisme ».

Pour sa part, M. Biden a publiquement adopté la création d’un État palestinien comme remède à la crise. « Il faut avoir une vision de ce qui va suivre », a-t-il récemment déclaré à propos de la guerre entre Israël et le Hamas. « À notre avis, il doit s’agir d’une solution à deux États. »

Mais il n’a pas encore établi de feuille de route pour y parvenir et, jusqu’à présent, il n’a pas fait grand-chose pour suggérer que son administration investirait dans un tel projet.

M. Biden n’a pas tenu sa promesse électorale de rouvrir le bureau de l’Organisation de libération de la Palestine à Washington, dont son prédécesseur, Donald J. Trump, avait ordonné la fermeture. Il n’a pas rouvert le consulat américain à Jérusalem, qui servait les Palestiniens et qui a également été fermé par M. Trump. Et contrairement à plusieurs prédécesseurs de M. Biden, il n’a pas nommé d’envoyé au Moyen-Orient.

Jusqu’aux attaques du Hamas, le processus de paix au Moyen-Orient se classait relativement bas sur la liste des priorités de politique étrangère de la Maison Blanche, après des rivalités géopolitiques comme la Chine et la Russie. Mais l’explosion de la guerre entre Israël et le Hamas a propulsé cette question au sommet de la liste.

Lors de sa tournée dans la région la semaine dernière, M. Blinken, qui s’était envolé d’Israël pour la Jordanie, est revenu pour rencontrer M. Abbas et M. al-Sheikh. Il a félicité l’Autorité palestinienne pour avoir tenté de maintenir l’ordre en Cisjordanie, où la violence s’est intensifiée entre les Palestiniens et les colons israéliens extrémistes, dont certains sont armés et ont attaqué leurs voisins.

Mercredi, lors d’une réunion des ministres des Affaires étrangères à Tokyo, M. Blinken a décrit ce qu’il a appelé « les éléments nécessaires à une paix durable », principalement l’unification de Gaza avec la Cisjordanie sous l’Autorité palestinienne.

« Ceux-ci doivent inclure les voix et les aspirations du peuple palestinien au centre de la gouvernance post-crise à Gaza », a-t-il déclaré. « Cela doit inclure une gouvernance dirigée par les Palestiniens et une bande de Gaza unifiée avec la Cisjordanie sous l’Autorité palestinienne. »

Mais Israël pourrait se brouiller avec les États-Unis sur cette approche. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a suggéré cette semaine que son pays maintiendrait un rôle de sécurité à Gaza même après la fin de la guerre, car « nous avons vu ce qui se passe lorsque nous ne l’avons pas ».

M. al-Sheikh a déclaré qu’il ne croyait pas qu’un accord de paix soit possible avec M. Netanyahu ou son gouvernement, qui comprend des ministres d’extrême droite et ultranationalistes favorables à l’annexion de la Cisjordanie par Israël.

M. Netanyahu, a-t-il dit, profitait des attaques du Hamas pour chasser les Palestiniens de Gaza, comparant la situation à ce que les Palestiniens appellent la « Nakba », ou catastrophe, le déplacement massif de Palestiniens avant et après la création d’Israël en 1948.

« L’objectif stratégique de cette guerre est de déplacer le peuple palestinien », a-t-il déclaré. « Ils veulent séparer entièrement Gaza de la Cisjordanie. »

Dans l’atmosphère enflammée d’aujourd’hui, a déclaré M. al-Sheikh, l’appel au calme lancé par l’Autorité palestinienne est impopulaire auprès de sa population, qui est furieuse de la mort de milliers de civils palestiniens dans la guerre à Gaza et aspire à la vengeance.

« Les Palestiniens n’acceptent pas cette position pour le moment », a-t-il déclaré. « Les gens ne comprennent peut-être pas ma position aujourd’hui, mais ils le comprendront demain. »

« Je ne suis pas le Hamas », a conclu M. al-Sheikh. “Je représente le peuple palestinien.”