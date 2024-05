L’Autorité palestinienne gouvernera Gaza – Premier ministre — RT World News

Mohammad Mustafa a appelé davantage d’États européens à reconnaître l’État de Palestine afin de parvenir à la paix dans la région.

L’Autorité palestinienne doit se préparer à gouverner tous les territoires palestiniens, y compris Gaza, a déclaré dimanche le Premier ministre Mohammad Mustafa lors d’une conférence de presse à Bruxelles.

Le responsable a déclaré que la création d’un État palestinien est « la seule manière de parvenir à une paix juste et globale dans la région » et que son gouvernement a besoin « travailler rapidement pour aider notre peuple à Gaza » et « Préparez-vous pour le jour où nous serons au pouvoir à Gaza. »

L’Autorité palestinienne dirigée par le Fatah, basée à Ramallah, ne contrôle actuellement qu’une partie de la Cisjordanie – tandis que le groupe rival Hamas gouverne Gaza. Cependant, les pourparlers de réconciliation entre les factions rivales ont repris depuis le début de la guerre entre Israël et Gaza en octobre de l’année dernière.

Mustafa a souligné que « Le gouvernement palestinien s’engage à travailler dur pour soutenir notre peuple à Gaza et à l’intégrer dans l’Autorité palestinienne, à œuvrer à la réforme et à l’amélioration des performances de nos institutions, et à fournir de bons services à nos citoyens à Gaza et en Cisjordanie, en préparation pour une indépendance totale et un État.

Les remarques du Premier ministre font suite à une rencontre avec le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Albares, après que l’Espagne, ainsi que l’Irlande et la Norvège, ont officiellement reconnu l’État de Palestine la semaine dernière.

Actuellement, l’État de Palestine est reconnu par 143 membres de l’ONU et la moitié du G20, dont la Chine, l’Inde, l’Indonésie, le Mexique, le Brésil, l’Afrique du Sud et la Turquie.















Le Premier ministre palestinien a salué la décision de l’Espagne, de l’Irlande et de la Norvège, la qualifiant de premier pas vers une paix durable dans la région, et a exhorté les autres pays européens à emboîter le pas et à reconnaître sa nation.

« C’est le début de la réalisation de la paix, plutôt qu’une promesse de paix que nous attendons depuis 30 ans », Mustafa a déclaré aux journalistes, soulignant que la reconnaissance internationale de l’État palestinien « C’est la bonne chose à faire pour que la solution à deux États reste viable et pour conserver l’espoir de paix pour notre peuple et la région. »

Israël a rejeté à plusieurs reprises les appels à une solution à deux États et s’est de plus en plus opposé à la création d’une Palestine indépendante depuis l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre, qui a fait quelque 1 200 morts et plus de 250 prises en otages. La campagne militaire israélienne qui a suivi à Gaza a jusqu’à présent tué plus de 35 000 personnes, selon les autorités sanitaires locales.

En réponse à la décision de la semaine dernière, Israël a convoqué les ambassadeurs irlandais, espagnol et norvégien et a menacé de réduire les relations diplomatiques avec les trois pays.