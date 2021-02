L’Autorité palestinienne dit avoir envoyé des vaccins à Gaza

GAZA CITY, Bande de Gaza (AP) – L’Autorité palestinienne a déclaré mercredi qu’elle avait expédié le premier envoi de vaccins contre le coronavirus dans la bande de Gaza dirigée par le Hamas, deux jours après avoir accusé Israël de l’empêcher d’envoyer les doses malgré les objections de certains législateurs israéliens.

Le ministre palestinien de la Santé, Mai Alkaila, a déclaré dans un communiqué que l’Autorité palestinienne avait envoyé 2 000 doses du vaccin russe Spoutnik V par le passage de Beitunia entre la Cisjordanie occupée et Israël en route vers Gaza. Elle a dit qu’ils iraient voir les travailleurs médicaux de première ligne.

Un responsable de la défense israélienne a confirmé que les vaccins étaient en route pour Gaza après approbation, affirmant que «ce n’est pas dans l’intérêt d’Israël d’avoir une crise sanitaire à Gaza». Le fonctionnaire a parlé sous couvert d’anonymat conformément à la réglementation.

Les législateurs israéliens ont débattu de l’opportunité d’autoriser la livraison de vaccins à Gaza, qui fait l’objet d’un blocus israélo-égyptien depuis que le Hamas, un groupe militant islamique, a pris le pouvoir des forces palestiniennes rivales en 2007. L’Autorité palestinienne administre des parties de la Cisjordanie et coordonne avec Israël sur la sécurité et d’autres questions.

Certains législateurs ont déclaré que la livraison devrait être liée aux progrès accomplis dans la libération de deux captifs israéliens détenus par le Hamas et des restes de deux soldats israéliens tués dans une guerre de 2014. Ils ont également exprimé leur inquiétude quant au fait que le premier lot de vaccins ira aux membres du Hamas plutôt qu’aux médecins.

Gaza abrite plus de 2 millions de Palestiniens, dont beaucoup vivent dans des limites étroites, et n’ont pas encore reçu de vaccins. Les autorités locales ont signalé plus de 53 000 cas et au moins 538 décès depuis le début de la pandémie.

Israël a lancé l’un des programmes de vaccination les plus réussis au monde, inoculant plus d’un tiers de sa population de 9,3 millions depuis décembre.

Les groupes de défense des droits disent qu’il a l’obligation en tant que puissance occupante de partager ses vaccins avec les Palestiniens. Israël nie avoir une telle obligation et dit que sa priorité est ses propres citoyens. L’Autorité palestinienne n’a pas demandé publiquement de vaccins à Israël et affirme qu’elle a assuré son propre approvisionnement par l’intermédiaire de l’Organisation mondiale de la santé et d’accords avec les fabricants de médicaments.

L’histoire continue

Pourtant, Israël a fourni 2 000 doses du vaccin Moderna à l’Autorité palestinienne plus tôt ce mois-ci, lui permettant de commencer à vacciner le personnel médical, et l’Autorité palestinienne affirme avoir acquis indépendamment 10 000 doses supplémentaires du vaccin Spoutnik V. Il faudrait la permission d’Israël pour les transférer à Gaza.

Le Hamas détiendrait deux captifs, un Israélien d’origine éthiopienne entré à Gaza peu après la guerre de 2014 et un citoyen arabe bédouin d’Israël. En échange, le Hamas demandera probablement la libération d’un grand nombre de prisonniers palestiniens détenus par Israël, y compris des individus impliqués dans des attaques meurtrières.

___

Les écrivains d’Associated Press Joseph Krauss et Ilan Ben Zion à Jérusalem ont contribué.