L’Autorité palestinienne, au bord de l’effondrement, est mise à l’épreuve par un raid israélien à Jénine

Des images de martyrs sont affichées sur de nombreux murs à travers le camp de réfugiés de Jénine en Cisjordanie. (Lorenzo Tugnoli pour le Washington Post)

Commentez cette histoire Commentaire

RAMALLAH, Cisjordanie – Alors que des centaines de soldats israéliens ont fait irruption dans le camp de réfugiés de Jénine la semaine dernière, Akram Rajoub, le gouverneur de Jénine, était en vacances. Il s’est précipité le lendemain, rassemblant son équipe de 60 commandants de la sécurité de l’Autorité palestinienne : « Restez dans votre bureau ; ne vous engagez pas avec les forces armées israéliennes », se souvient-il leur avoir dit.

Une nouvelle génération de combattants palestiniens se lève en Cisjordanie

Il craignait qu’une confrontation entre ses hommes et des soldats israéliens ne fasse de l’Autorité palestinienne une cible militaire et n’érode davantage son influence dans le camp de Jénine, qui a sombré dans l’anarchie au cours des dernières années – dirigé par des trafiquants de drogue et des trafiquants d’armes, et, plus récemment, par des milices palestiniennes vaguement organisées qui ont pris les armes contre Israël.

« Israël veut faire s’effondrer l’AP », a déclaré Rajoub, s’exprimant à Ramallah, où il vit, à 60 miles de la ville qu’il est chargé de diriger. Ce n’est qu’une mesure de la distance qui s’est creusée entre les Palestiniens et leurs dirigeants.

L’opération israélienne à Jénine – la plus importante en Cisjordanie en deux décennies – a fait 12 morts palestiniens et un soldat israélien et, se vantaient les politiciens israéliens, a épuisé les stocks d’armes de nouveaux groupes militants. Mais cela a également révélé la faiblesse de l’Autorité palestinienne, sur laquelle Israël compte pour maintenir l’ordre dans tout le territoire occupé.

Pour les Palestiniens, la décision des autorités d’éviter la bataille de 44 heures qui a déplacé des milliers d’habitants et réduit une grande partie du camp de réfugiés en décombres a amplifié les questions sur l’objectif de leur gouvernement, formé en 1993 pour réaliser le rêve d’un État. Trente ans plus tard, sous le gouvernement israélien le plus d’extrême droite de l’histoire, de nombreux Palestiniens considèrent l’institution comme sans rapport avec leur vie, voire ouvertement hostile à leur cause.

« Pourquoi est-ce arrivé ? » : le raid d’Israël sur Jénine, à travers les yeux d’une famille

« L’AP n’a jamais été aussi faible », a déclaré Diana Buttu, une avocate qui a conseillé l’équipe de négociation palestinienne pendant la deuxième Intifada, de 2000 à 2005.

Elle a déclaré qu’Israël sapait l’efficacité de l’Autorité palestinienne en la privant de ressources, y compris la confiscation de quelques dizaines de millions de dollars de recettes fiscales mensuelles. Mais elle pense également que Mahmoud Abbas – le président palestinien vieillissant et profondément impopulaire qui a prolongé son mandat de quatre ans à deux décennies – n’a pas réussi à s’adapter à une nouvelle réalité.

« C’est comme si Abu Mazen était coincé dans les années 1990 ; c’est une blague », a déclaré Buttu, en utilisant le surnom arabe d’Abbas. « Les seules personnes qui parlent encore de la solution à deux États sont Abu Mazen et la communauté internationale. Israël est passé à autre chose.

Alors que les pourparlers de paix menés par les États-Unis sont depuis longtemps inactifs, que les colonies israéliennes s’étendent à travers la Cisjordanie et que les colons violents intensifient leurs attaques contre les communautés palestiniennes, Abbas continue de parler d’un État palestinien indépendant existant aux côtés d’Israël.

Mais des membres clés de la coalition au pouvoir en Israël, qui comprend des militants colons, des conservateurs religieux et des suprématistes juifs, rejettent l’idée d’un État palestinien.

Le ministre des Finances d’extrême droite Bezalel Smotrich, qui occupe un rôle spécial au sein du ministère de la Défense, a appelé plus tôt cette année à ce qu’un village palestinien soit « anéanti » par l’armée israélienne. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré lors d’une réunion du cabinet à huis clos le mois dernier que les ambitions d’un État palestinien devaient être « écrasées », selon les médias israéliens.

Le président Biden, dans une interview accordée à CNN dimanche, a qualifié le gouvernement israélien de « l’un des cabinets les plus extrêmes » depuis des décennies. L’Autorité palestinienne, a-t-il dit, a « perdu sa crédibilité », créant « un vide pour l’extrémisme parmi les Palestiniens ».

Alors que l’autorité a renoncé à affirmer sa juridiction dans le nord de la Cisjordanie, les groupes militants palestiniens ont comblé le vide, a déclaré Toufic Haddad, un analyste palestinien.

« L’Autorité Palestinienne a le sentiment qu’elle n’est plus prête à être le flic local, en particulier sous ce gouvernement, qui est en train de se transformer en un apartheid suprémaciste sans vergogne », a déclaré Haddad.

Rajoub, le gouverneur de Jénine, a déclaré que les raids israéliens compliquaient son travail. Mais il rejette également l’idée que la maîtrise des groupes militants devrait lui incomber : « Je mène un travail de sécurité qui profite à nous, le peuple palestinien », a-t-il déclaré. « Je ne suis pas intéressé à ce qu’Israël en profite. »

L’Autorité palestinienne ne voulant pas affronter les militants en son sein, les incursions militaires israéliennes sont devenues plus fréquentes et plus meurtrières. Chaque cycle de violence approfondit la stagnation politique, disent les analystes.

Des agents israéliens ont mené un raid contre des militants dans une zone civile, tuant un enfant

« L’entrée d’Israël à Jénine ne sera qu’un pansement », a déclaré Michael Milstein, ancien conseiller principal du COGAT, l’agence israélienne pour les affaires civiles palestiniennes.

L’armée israélienne a revendiqué des victoires tactiques à la suite du raid de Jénine, a-t-il dit, mais le public risque de perdre de vue la situation dans son ensemble : que le « no man’s land » de la Cisjordanie ressemble de plus en plus à Gaza, et empêtrera davantage Israël .

Les Israéliens, a déclaré Milstein, ne réalisent pas qu’« il y a de vrais problèmes stratégiques auxquels cette coalition divisée ne répond pas ».

Dimanche, le cabinet de sécurité israélien a voté pour « empêcher l’effondrement de l’Autorité palestinienne », bien qu’il n’ait pas détaillé d’actions spécifiques. Une annonce similaire faite après des pourparlers régionaux à Aqaba, en Jordanie, en février n’a pas non plus eu de suite officielle.

Le ministre d’extrême droite de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, qui a voté contre la mesure, a déclaré qu' »il n’y a pas de plus grande absurdité que le fait que l’organisme encourageant le terrorisme, versant des salaires aux terroristes, encourageant l’incitation à assassiner des Juifs et s’emparant de territoires dans [the West Bank]gagnerait un panier de friandises au milieu d’une vague de terrorisme.

Le général de division Talal Dweikat, porte-parole des services de sécurité de l’Autorité palestinienne et ancien gouverneur de Jénine, a ri lorsqu’on l’a interrogé sur le vote du cabinet israélien pour renforcer l’autorité, le qualifiant de « manipulation et de mensonge ».

« L’objectif d’Israël est d’échapper à ses engagements pris lors des négociations de paix pour un Etat palestinien et de faire chanter l’AP pour qu’elle fasse des concessions », a-t-il dit.

Abbas a annoncé qu’il se rendrait à Jénine mercredi, ce qui serait sa première apparition publique depuis la dernière campagne électorale palestinienne en 2005.

Un millier de soldats de la garde spéciale du président sont arrivés mardi pour sécuriser la ville et le camp pour sa visite, selon Rajoub.

Abbas arrivera dans une communauté encore bouillonnante. La semaine dernière, deux responsables de l’Autorité palestinienne ont été chassés des funérailles de certains des 12 hommes tués lors du raid israélien. « Sortir! Sortir! » criaient les personnes en deuil. Plus tard dans la journée, les forces de sécurité de l’autorité ont lancé des gaz lacrymogènes sur un groupe de manifestants qui ont lancé des pierres sur son siège de sécurité.

À Jénine et dans toute la Cisjordanie, les Palestiniens disent avoir peur pour leur sécurité. Le mois dernier, des centaines de colons armés ont incendié des maisons à Turmus Ayya, près de Ramallah, après un saccage similaire plusieurs mois plus tôt.

« Les gens nous regardaient et se demandaient pourquoi nous n’y allions pas, bien qu’ils en connaissent la raison – parce que nous ne sommes pas autorisés à échanger des tirs avec les forces israéliennes, ce qui entraînerait des pertes de leur côté et de notre côté », a déclaré un Palestinien. responsable de la sécurité, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat pour discuter de la situation sensible. Il a dit qu’il avait un cousin à Turmus Ayya qui l’a supplié, lui et ses collègues, de venir les protéger.

Il a décrit ses forces comme des « premiers intervenants », mais a déclaré qu’elles s’occupaient principalement de résoudre des conflits familiaux ou de réprimer des manifestations contre l’Autorité palestinienne ou en soutien au Hamas, le groupe rival qui dirige Gaza.

Alors que les factions palestiniennes se battent entre elles et qu’Israël menace de nouvelles actions militaires, les groupes militants se renforcent.

Mustafa Sheta, qui dirige un théâtre pour jeunes dans le camp de réfugiés de Jénine, a déclaré que les jeunes Palestiniens qui n’ont jamais connu de négociations de paix ou d’élections pensent que la violence leur apportera la « dignité ».

« C’est une génération qui n’a pas atteint le minimum pour réaliser ses rêves », a-t-il déclaré. « Ce sont des combattants qui ne parlent pas de libérer la Palestine. Ils ne se soucient pas de ce que le Hamas, le Jihad islamique, l’AP ou Israël ont à dire. Ils veulent juste de la résistance.

Mohammed Najib à Ramallah et Hazem Balousha à Gaza City ont contribué à ce rapport.