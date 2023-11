L’autorité municipale de Windber accueillera un festival du vin | Divertissement

JOHNSTOWN, Pennsylvanie – L’autorité municipale de Windber organisera son Winter Wine Fest avec des séances de 13 h à 16 h et de 17 h à 20 h samedi au Windber Community Building, 1605 Graham Ave., Windber.

« Nous ne recevons aucun financement de l’arrondissement pour que l’autorité municipale ou le service des loisirs gère le parc et le bâtiment communautaire. Il s’agit donc d’un excellent événement pour aider à compenser une partie des coûts nécessaires pour passer l’hiver », a déclaré Matt Grohal. , directeur des loisirs de l’autorité municipale de Windber.

“L’événement a vraiment pris de l’ampleur au cours des dernières années et nous recherchons un autre grand événement ce week-end.”

Dix établissements vinicoles seront présents, dont Bushy Run Winery, Allegheny Cellars Winery, Twisted Vine Winery, La Vigneta Winery, Woody Lodge Winery, Wine O’Clock Somewhere, Greenhouse Winery, Uncle D’s Sassy Glass Winery, Two Birch Winery et Seven Mountains Winery. .

De plus, Stone Bridge Brewing Co., Rusty Musket Distillery, Excise Distillery, Country Hammer Moonshine, Argyle Family Mead et Cold Spring Hollow Distillery distribueront également des échantillons.

“Si vous aimez quelque chose que vous dégustez, vous pouvez soit acheter une bouteille auprès de ce vendeur, soit acheter un verre et en profiter lors de l’événement”, a déclaré Grohal.

Les vendeurs de nourriture présents à l’événement seront Patterson Country Cooking, Clover Creek Cheese Cellar, Kim’s Sassy Sweets, The Fat Squirrel Eatery et Teens Treats.

Il y aura également près de 30 vendeurs vendant des objets artisanaux.

“Nous sommes vraiment enthousiasmés par certains des vendeurs qui viennent cette année et ils proposent une grande sélection de produits artisanaux pour les fêtes”, a déclaré Grohal. “Vous pouvez faire un peu de shopping de Noël pendant que vous êtes ici.”

Il y aura également une tombola de paniers avec des objets donnés par les vendeurs participants.

“Il y aura 30 à 40 paniers que nous tirerons au sort”, a déclaré Grohal.

Les bénéfices seront reversés à l’autorité municipale de Windber pour l’entretien du parc de loisirs de Windber et du bâtiment communautaire de Windber.

“Les revenus sont faibles à cette période de l’année, et cela aide vraiment à couvrir le coût des services publics en hiver”, a déclaré Grohal.

Il a déclaré que la fête du vin attire généralement entre 500 et 600 personnes et constitue une journée amusante pour les amis et la famille.

“C’est un bel événement”, a déclaré Grohal. «C’est aussi l’occasion de mettre en valeur nos propriétés et d’attirer davantage de personnes dans la communauté.»

Les participants doivent être âgés de 21 ans.

Les billets coûtent 20 $ et comprennent un verre de vin gratuit.

Ils peuvent être achetés à l’avance au Windber Community Building ou en ligne sur www.eventbrite.com. Des billets seront également disponibles à la porte.

Renseignements : 814-467-6696 ou www.facebook.com/windberwinefest.