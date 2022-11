« L’autorité morale hémorragique » du Royaume-Uni sur la fourniture de médicaments Covid au monde pauvre

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le Royaume-Uni a été averti qu’il s’agit d’une « autorité morale hémorragique » après être tombé à l’avant-dernière place du classement de la lutte mondiale contre le Covid-19.

Seule l’Inde s’est classée derrière la Grande-Bretagne dans l’analyse des États du G20 menée par l’association caritative Christian Aid et la People’s Vaccine Alliance.

Mais les militants ont déclaré qu’aucun membre du groupe – composé des 19 économies nationales les plus puissantes du monde et de l’UE – n’en faisait assez pour lutter contre la pandémie dans les pays les plus pauvres du monde.

Le classement est une mise à jour d’un indice publié par Christian Aid en mars et approuvé par l’ancien Premier ministre Gordon Brown. Depuis lors, le Royaume-Uni est passé de 17e à 18e place parmi les 19 États du G20.

Basé sur les recherches de l’Overseas Development Institute (ODI), l’indice classe les pays du G20 dans trois domaines : le financement mondial des vaccins, l’approvisionnement et la distribution nationaux, et le soutien aux réformes des politiques commerciales et manufacturières.

Il a constaté que tous les pays du G20 sont loin d’atteindre les normes de «bon citoyen du monde», après que les pays riches aient accumulé des doses de vaccins, maintenu le monopole des sociétés pharmaceutiques sur l’approvisionnement et interrompu les efforts visant à améliorer la fabrication de vaccins dans les pays du Sud.

Le Royaume-Uni a été décrié pour son rôle dans l’obstruction des efforts de l’Organisation mondiale du commerce visant à faciliter la production de versions génériques des traitements et des tests Covid-19 par les pays à revenu faible et intermédiaire.

Pendant deux ans, les négociateurs de la Grande-Bretagne, de la Suisse et de l’UE ont bloqué les propositions, soutenues par la plupart des pays du G20, pour une large dérogation aux règles de propriété intellectuelle pour les vaccins Covid-19, ont déclaré les militants. Et le texte sur lequel ils se sont finalement mis d’accord en juin a été édulcoré par rapport aux propositions initiales.

Une date limite de décembre pour étendre le texte afin de couvrir les tests et les traitements Covid-19 aurait été retardée par la Grande-Bretagne.

Le chef de la politique de Christian Aid, Oliver Pearce, a déclaré: «Les pays les plus riches ont la responsabilité d’améliorer l’accès mondial aux vaccins, tests et traitements Covid-19, compte tenu de leur richesse et de leurs taux de vaccination élevés.

« Les gouvernements ont financé la recherche et le développement de ces produits et ne devraient pas laisser les sociétés pharmaceutiques monopoliser l’offre et les prix.

«Mais, au milieu d’une collision de crises internationales, le Royaume-Uni tourne le dos au monde et sape les efforts pour produire plus de vaccins, de tests et de traitements dans les pays à faible revenu.

“En freinant la réponse mondiale à la pandémie, le Royaume-Uni saigne l’autorité morale parmi les partenaires internationaux.”

(Christian Aid/Alliance populaire pour les vaccins)

L’Afrique du Sud a été classée en tête de la liste du G20 et l’Indonésie en deuxième position pour son soutien à une dérogation aux règles de propriété intellectuelle (PI) sur les produits médicaux liés au COVID-19 à l’OMC.

S’exprimant alors que le sommet du G20 organisé par l’Indonésie touchait à sa fin à Bali, le coordinateur de la campagne asiatique de People’s Vaccine Alliance, Lanz Espacio, a déclaré : « Le sommet du G20 de cette année semble bien loin de l’époque où les dirigeants du monde disaient un jour que “personne n’est en sécurité jusqu’à ce que tout le monde est en sécurité ».

“Aucun pays du G20 n’a assumé sa responsabilité de combattre le Covid-19 dans le monde. Les pays à revenu faible et intermédiaire en ont assez d’attendre ce que le monde riche peut leur offrir.

“Nous devons supprimer les obstacles tels que les règles de propriété intellectuelle pour renforcer la production de médicaments dans les pays du Sud.”