L’autorité morale de Gorbatchev n’a pas fait grand-chose pour arrêter Poutine

“Il a dirigé notre pays pendant une période de changements complexes et dramatiques, de politique étrangère à grande échelle et de défis économiques et sociaux”, indique le communiqué. “Il a profondément compris que des réformes étaient nécessaires, il s’est efforcé d’offrir ses propres solutions aux problèmes urgents.”

Un sens du protocole a peut-être empêché le chef du Kremlin de nous dire ce qu’il pense vraiment de l’homme qui a présidé à l’effondrement de l’Union soviétique, ce que Poutine a appelé la “plus grande catastrophe géopolitique” du XXe siècle. Pour une opinion plus sans fard, on peut se fier à Margarita Simonyan, la belliqueuse rédactrice en chef du journal de propagande d’État RT (anciennement Russia Today).

“Gorbatchev est mort”, a écrit Simonian sur Twitter. “Il est temps de rassembler ce qui a été dispersé.”

Simonyan semble canaliser son président, qui s’est lancé dans une campagne de restauration impériale avec l’invasion de l’Ukraine. Et il est tentant de regarder les deux dirigeants à travers un arc narratif simple : Gorbatchev a laissé les 15 républiques de l’Union soviétique se séparer, et Poutine tente, par la force brute, de reconstituer cet empire.