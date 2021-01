L’Agence de la sécurité aérienne de l’Union européenne (AESA) a donné le feu vert à la remise en service d’une version modifiée du Boeing 737 MAX, mais a publié un ensemble de mesures qui doivent être prises avant que l’avion puisse voler.

Mercredi, l’AESA a donné son accord pour que le Boeing 737 MAX revienne dans le ciel en Europe après deux ans au sol.

L’organisme aéronautique a déclaré que l’avion avait rempli les quatre conditions de remise en service qu’il avait fixées, mais avait exigé un certain nombre de modifications et de mises à niveau nécessaires que les compagnies aériennes doivent entreprendre si l’avion doit prendre son envol. Celles-ci comprennent les mises à niveau logicielles, les retouches électriques, les contrôles de maintenance, les mises à jour du manuel d’exploitation et la formation des équipages.

«Nous avons franchi une étape importante sur un long chemin», a déclaré le directeur exécutif de l’AESA, Patrick Ky, en notant, «Nous avons posé des questions difficiles jusqu’à ce que nous ayons des réponses et avons poussé pour des solutions qui répondent à nos exigences de sécurité rigoureuses.

« Nous sommes convaincus que l’avion est sûr, ce qui est la condition préalable pour donner notre approbation. Mais nous continuerons de surveiller de près les opérations du 737 MAX alors que l’avion reprendra le service », Ky ajouté.

L’avion a été universellement interdit de prendre son envol après deux accidents mortels à la fin de 2018 et au début de 2019, mais a recommencé à voler aux États-Unis, au Brésil, au Panama et au Mexique à la fin de 2020.

Les deux accidents ont fait 346 morts. En octobre 2018, le vol Lion Air 610 s’est écrasé dans la mer de Java 13 minutes après le décollage, tuant 189 personnes. En mars 2019, le vol 302 d’Ethiopian Airlines s’est écrasé près de la ville de Bishoftu six minutes seulement après le décollage, tuant les 157 personnes à bord.

L’AESA a noté que la cause première de ces accidents tragiques était liée à un logiciel connu sous le nom de MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System). Le logiciel était destiné à rendre l’avion plus facile à manipuler.

