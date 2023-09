L’autorité électorale du Guatemala bloque la suspension du parti du président élu Bernardo Arévalo

GUATEMALA CITY (AP) — La plus haute autorité électorale du Guatemala a déclaré dimanche qu’elle avait bloqué la suspension du Mouvement des semences du président élu Bernardo Arévalo, redonnant au moins temporairement au parti son statut légal et mettant fin à une tentative des forces politiques opposées d’affaiblir Arévalo.

La décision du Tribunal électoral suprême est intervenue quelques jours après que le registre électoral ait suspendu le parti sur ordre d’un juge. Le bureau du procureur général enquête pour savoir si des actes répréhensibles ont eu lieu lors de la collecte des signatures requises pour la formation du parti des années plus tôt.

Le tribunal a déclaré que la suspension ne pouvait pas être maintenue car elle ne provenait pas d’un organisme électoral. Sa décision reste valable jusqu’à la fin officielle de la période électorale, le 31 octobre, car la loi électorale du Guatemala ne permet pas la suspension d’un parti pendant la période électorale.

Le Mouvement Seed a également fait appel de la suspension auprès du système judiciaire normal, mais jusqu’à présent sans résultat. On s’attend à ce que le parti soit à nouveau suspendu le 1er novembre.

La direction du Congrès avait déjà profité de la suspension du Mouvement Seed la semaine dernière pour rendre indépendants ses sept législateurs, dont Arévalo, ce qui leur interdit de diriger des commissions législatives ou d’occuper d’autres postes de direction au Congrès.

Arévalo, un législateur et universitaire progressiste, a choqué le Guatemala en se qualifiant pour le second tour de l’élection présidentielle du 20 août, au cours duquel il a battu l’ancienne première dame Sandra Torres de plus de 20 points. Depuis qu’Arévalo a obtenu une deuxième place surprise au milieu d’un peloton bondé lors du premier tour de scrutin en juin, son parti a été attaqué.

Le Tribunal électoral suprême a reconnu Arévalo comme vainqueur et le président sortant Alejandro Giammattei a déclaré qu’il entamerait la transition, mais le bureau du procureur général a poursuivi de manière agressive le mouvement Seed sur différents fronts.

Vendredi, le chef de la mission d’observation électorale de l’Organisation des États américains a déclaré que les efforts semblent destinés à empêcher Arévalo de prendre ses fonctions en janvier.

Sonia Pérez D., Associated Press