L’Autorité des sports de l’Inde félicite le champion du monde de judo cadet Linthoi Chanambam

Linthoi Chanambam, le jeune de 16 ans, qui est récemment devenu le premier Indien à remporter un titre mondial en judo, a été commémoré et animé par le directeur général de l’Autorité des sports de l’Inde (SAI), Shri Sandip Pradhan au Jawaharlal Nehru Stadium, New Delhi lundi.

Le judoka de Manipur a battu le Brésilien Reis Bianca dans la catégorie des poids de 57 kg, 1-0 par Waza-ari – un lancer – pour décrocher l’or historique au Championnat du monde des cadets 2022 à Sarajevo.

Linthoi Chanambam était accompagnée de son entraîneur géorgien Mamuka Kizilashvii à l’événement.

Exprimant sa gratitude envers la Sports Authority of India (SAI), Linthoi a déclaré : « SAI m’a toujours aidée et soutenue dans tous mes efforts. Je suis extrêmement reconnaissant du soutien indéfectible de Shri Sandip Pradhan et de SAI. Ils peuvent être attribués à l’immense joie que je ressens d’avoir remporté cette médaille d’or.

Linthoi a également parlé de la contribution de JSW et Inspire Institute of Sport (IIS) à son succès.

“Ils m’ont repéré et recruté à l’âge de 11 ans et depuis lors, ils ont pris un soin extrême de mon alimentation, de mon programme d’entraînement et m’ont fourni tous les outils et installations dont j’avais besoin pour réussir. Je serai éternellement reconnaissante à JSW et à IIS pour tout ce qu’ils ont fait pour moi et j’espère que je pourrai continuer à récompenser leur confiance en moi avec des médailles », a-t-elle déclaré.

Parlant de ses objectifs, la championne du monde de 16 ans a déclaré que ses yeux étaient fermement fixés sur Paris 2024.

“Je veux être la première médaillée d’or de l’Inde en judo aux Jeux olympiques et mes yeux sont fermement fixés sur Paris 2024”, a-t-elle conclu.

