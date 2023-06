L’autorité de Poutine est en lambeaux après la rébellion de Wagner – le président de la mafia a été spectaculairement déshonoré

L’autorité de VLADIMIR Poutine est en lambeaux. Le président de la mafia a été spectaculairement disgracié.

Le « presque coup d’État » wagnérien a été pour lui un coup de poing dans les tripes. Dans le code des gangsters du Kremlin, il doit riposter rapidement et plus fort – ou il invitera simplement plus de coups.

L’autorité de Vladimir Poutine est en lambeaux – grâce à un « presque coup d’État » du groupe Wagner Crédit : AP

Le rebelle de Wagner, Prigozhin, se fait prendre en selfie avec un supporter Crédit : AP

La charge des rebelles Wagner à Moscou a également été une humiliation massive pour les services militaires et de renseignement russes.

L’armée n’a presque rien fait pour arrêter l’avancée de Wagner.

Les troupes ont rendu leurs bases. Les gardes nationaux ont fait signe à Wagner de continuer.

Seule l’armée de l’air semblait disposée à riposter – et elle a payé un lourd tribut avec des avions abattus.

Il y a une poignée d’explications possibles, mais aucune ne semble bonne pour Poutine.

Peut-être que les soldats de Rostov-sur-le-Don et de Voronej ont soutenu Prigozhin.

Peut-être que leurs patrons leur avaient ordonné de ne pas résister.

Ou peut-être qu’il n’y avait tout simplement pas assez de troupes là-bas parce qu’ils combattent tous en Ukraine.

De même, la redoutable police secrète russe n’a pas réussi à arrêter le complot avant qu’il n’explose.

Ce sont les mêmes imbéciles corrompus auxquels Poutine accorde beaucoup de confiance.

Ils lui ont dit que la guerre en Ukraine serait facile.

Cela signifie que Poutine ne sait pas ce qui s’en vient et qu’il n’a pas la force de l’arrêter.

Il a dû se tourner vers le président biélorusse Viktor Loukachenko pour agir en tant que M. Fix It et négocier une descente à la 11e heure.

Le quasi-coup d’État a blessé Poutine bien plus que s’il l’avait écrasé lorsqu’il a atteint Moscou.

Il a perdu la face face à Prigozhin et le parvenu s’en est tiré.

Ces blessures peuvent encore s’avérer mortelles.