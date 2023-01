L’Autorité de l’aviation civile va enquêter sur l’échec de la mise en orbite des satellites

Les enquêteurs britanniques sur les accidents aériens doivent enquêter sur la tentative ratée d’envoyer des satellites en orbite depuis Cornwall alors que les équipes derrière la mission historique ont décrit des scènes larmoyantes lorsque la fusée a été perdue, mais ont exprimé leur détermination à réessayer dès que possible.

L’agence spatiale britannique (UKSA) a déclaré Mission Start Me Up de Virgin Orbit avait été un succès partiel, montrant qu’un lancement de fusée était possible depuis la Grande-Bretagne – et a affirmé qu’il avait battu la Norvège et la Suède pour être le premier pays à tirer des satellites dans l’espace depuis le sol européen.

L’agence et Spaceport Cornwall, la base du lancement de plusieurs millions de livres, ont déclaré qu’ils essaieraient à nouveau d’envoyer des satellites en orbite d’ici un an.

Cependant, c’était une sombre nouvelle pour Virgin Orbit Holdings, avec des actions chutant d’un cinquième en début de séance à la bourse du Nasdaq alors que ses équipes en Californie et en Cornouailles tentaient de déterminer ce qui n’allait pas et d’établir l’emplacement des débris de fusée et des satellites.

Il est apparu mardi que la fusée, propulsée dans l’espace à partir d’un Boeing 747 personnalisé qui a décollé du port spatial près de Newquay lundi soir, a atteint une vitesse de 11 000 mph (17 700 km/h) mais devait atteindre 17 000 mph (27 400 km/h). h) pour gagner l’altitude correcte.

Une possibilité d’échec était que les carénages qui enfermaient la fusée ne tombaient pas comme prévu et la ralentissaient.

Matt Archer, directeur de l’espace commercial de l’UKSA, a déclaré qu’il acceptait que la mission n’ait pas atteint tout ce qu’elle avait prévu de faire, mais cela prouvait qu’un lancement pouvait avoir lieu depuis la Grande-Bretagne – et que le Royaume-Uni pouvait prétendre être le premier pays européen à lancer des satellites. . “Nous avons lancé,” dit-il. “Nous savons que tout n’a pas réussi, mais nous sommes arrivés dans l’espace.”

Lorsqu’on lui a demandé si les carénages auraient pu être le problème, il a répondu: “Ce que nous savons, c’est qu’il [the rocket] n’a pas tiré aussi longtemps qu’il aurait dû le faire. Il ne gagnait pas l’altitude dont il avait besoin. Il peut s’agir de tout un tas de choses, qu’il s’agisse simplement des performances du moteur ou de quelque chose qui ne brûle pas. Cela pourrait être un problème de carénage.

Archer a déclaré que la fusée a fonctionné pendant environ une minute au lieu de trois. Il a dit que le temps à Cornwall et au-dessus de l’Atlantique n’avait pas été un problème.

Il a expliqué que Virgin Orbit et l’UKSA essayaient de localiser les débris de la fusée et des satellites. “Une grande partie va se briser et être brûlée dans l’atmosphère. Donc, si quelque chose descend, nous ne le savons pas, mais étant donné que la trajectoire passe au-dessus des pôles, au-dessus des plans d’eau, je ne m’attends pas à ce que ce soit un problème.

Melissa Thorpe, responsable du port spatial de Cornwall, réagissant à l’annonce de l’échec du lancement inaugural de Virgin Orbit depuis le port spatial de Cornwall. Photographie: Jonny Weeks / The Guardian

Archer a déclaré qu’il y avait eu des larmes lorsque la mission s’était arrêtée et qu’ils n’avaient pas ouvert le vin mousseux de Cornouailles que l’équipe avait mis sur la glace. “Il sera temps de célébrer les succès et de reconnaître tout le travail acharné.”

Divers organismes examineront l’incident, notamment la Direction des enquêtes sur les accidents aériens, l’Autorité de l’aviation civile et éventuellement des enquêteurs officiels américains.

Virgin Orbit, qui a lancé la mission depuis Spaceport Cornwall, m’a dit il enquêterait aussi « inlassablement » sur la cause de l’échec.

Dans un communiqué, la société a déclaré que le 747, Cosmic Girl, avait lancé avec succès la fusée LauncherOne, qui transportait la charge utile de satellites militaires et civils, dans la zone de largage désignée au large de la côte sud de l’Irlande.

Les membres du public regardent Cosmic Girl taxis avant le décollage. Photographie: Jonny Weeks / The Guardian

Il a déclaré: «La fusée a ensuite allumé ses moteurs, rapidement, devenant hypersonique et atteignant avec succès l’espace. Le vol s’est poursuivi grâce à une séparation d’étage réussie et à l’allumage du deuxième étage. Cependant, à un moment donné pendant le tir du moteur du deuxième étage de la fusée, et avec la fusée se déplaçant à une vitesse de plus de 11 000 mph, le système a rencontré une anomalie.

Le 747 est revenu sain et sauf au Spaceport Cornwall, près de Newquay.