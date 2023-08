L’autorité de l’aviation américaine renvoie les «passagers indisciplinés» au FBI – News 24

L’agence a signalé des infractions allant du tabagisme dans les toilettes de l’avion aux « menaces terroristes »

La Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis a renvoyé plus de trois douzaines « indiscipliné » passagers des compagnies aériennes au FBI, s’engageant à « agressivement » appliquer des sanctions pénales aux voyageurs perturbateurs dans le cadre d’une politique de tolérance zéro.

La FAA a déclaré avoir référé 22 passagers supplémentaires aux autorités fédérales mardi, portant le total de cette année à 39. Dans une brève déclaration, le secrétaire aux Transports, Pete Buttigieg, a averti que « Si vous agissez dans un avion, vous pouvez faire face à des poursuites pénales » et une amende pouvant aller jusqu’à 37 000 $.

Couvrant des incidents remontant à décembre 2021, les dernières références incluent une variété de transgressions, de nombreux passagers seraient devenus violents avec des membres d’équipage ou d’autres clients des compagnies aériennes. Plusieurs autres ont été signalés pour « Comportement ératique » à bord, en plus d’infractions plus graves, telles que tenter d’entrer dans le cockpit sans autorisation et faire « menaces terroristes ». Un suspect aurait envoyé un SMS d’alerte à la bombe à d’autres passagers, tandis qu’un autre aurait simplement « J’ai fumé dans les toilettes de l’avion » pendant leur vol. Tous pourraient désormais faire face à des accusations criminelles, à des amendes ou aux deux.















La FAA a adopté une approche plus stricte à l’égard des passagers indisciplinés en 2021, affirmant qu’elle avait adopté une « tolérance zéro » règle à la suite d’une « croissance rapide » dans les incidents cette année-là. Selon les statistiques fédérales, près de 6 000 passagers perturbateurs ont été signalés rien qu’en 2021, soit un pic de 492 % par rapport à l’année précédente. Cependant, les chiffres ont considérablement diminué depuis, avec moins de 2 500 incidents en 2022 et seulement 1 177 jusqu’à présent cette année.

Au total, le gouvernement a imposé 8,4 millions de dollars d’amendes contre des dépliants incontrôlables en 2022, à la suite de plus de 800 enquêtes distinctes et de 567 mesures d’application de la loi.

Alors que la FAA traitait auparavant les fauteurs de troubles en utilisant uniquement des amendes civiles, la hausse des affaires a incité le procureur général Merrick Garland à ordonner aux procureurs de tout le pays de donner la priorité aux accusations criminelles à la fin de 2021.

Interférer avec l’équipage d’une compagnie aérienne est un crime fédéral passible de sanctions pénales sévères, y compris des peines de prison pouvant aller jusqu’à 20 ans dans des circonstances aggravantes. Si un membre d’équipage de conduite est agressé ou menacé avec une arme dangereuse, la peine pourrait être portée à la perpétuité derrière les barreaux. Alors qu’un homme du Massachusetts accusé d’avoir tenté de poignarder un agent de bord avec une cuillère cassée en mars encourt initialement une peine d’emprisonnement à perpétuité, il a ensuite été jugé inapte à être jugé en raison d’une maladie mentale.