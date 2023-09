L’autorité américaine chargée des sanctions a retardé la sortie de KFC de Russie – propriétaire de la franchise

Par Elena Fabrichnaïa

MOSCOU (Reuters) – L’autorité américaine chargée des sanctions a retardé de plusieurs mois la sortie de KFC de Russie cette année après avoir évoqué une « taxe de sortie » pour les entreprises étrangères quittant le pays alors que l’accord était sur le point d’être finalisé, selon le propriétaire de la master franchise en Russie. .

De nouvelles demandes de Moscou ont initialement retardé le départ des restaurants KFC et ont conduit l’Office américain de contrôle des avoirs étrangers, ou OFAC, à intervenir, créant ainsi de nouveaux retards, selon Sergueï Levin.

Levin dirige le département juridique d’Unirest, qui gère les anciens actifs en Russie de Yum! Brands, la société mère américaine de KFC. Miam! Les marques n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires envoyée par courrier électronique.

Ce retard fournit une autre illustration de la manière dont les sorties d’entreprises sont devenues plus compliquées à mesure que la Russie a renforcé les restrictions. Les dirigeants affirment qu’il est de plus en plus difficile de s’y retrouver dans les règles.

Miam! Brands est l’une des nombreuses entreprises à quitter la Russie en raison des actions de Moscou en Ukraine, mais son départ diffère de celui de son rival McDonald’s dans la mesure où certains franchisés KFC ont été autorisés à rester ouverts et le menu a à peine changé.

Le Trésor américain a refusé de commenter. Son bureau de l’OFAC a publié des directives de conformité à l’intention du secteur concernant la taxe de sortie sous la forme de FAQ ou de questions fréquemment posées, le 24 février 2023, alors que les négociations sur l’accord de sortie de KFC étaient toujours en cours.

Miam! Brands a finalisé en avril sa sortie de Russie, en transférant les droits de master franchise à Smart Service, un franchisé local dirigé par les hommes d’affaires Konstantin Kotov et Andrey Oskolkov. L’accord comprenait tous ses restaurants russes KFC, le système d’exploitation et la marque déposée de la marque Rostic’s. Le prix n’était pas dévoilé.

« Le processus visant à trouver un acheteur et à convenir des conditions de base a pris un certain temps », a déclaré Levin. « Lorsque les conditions de base ont été convenues, une règle est apparue selon laquelle la vente des actions devait être convenue avec le département (gouvernemental) concerné. »

Une fois les acheteurs approuvés, en tenant compte de cette nouvelle exigence, une autre est apparue – la contribution budgétaire qualifiée de « taxe de sortie » par Washington – a déclaré Levin. La Russie a ajouté cette demande en décembre 2022.

« La fermeture a encore été retardée, la procédure correcte de paiement de la taxe de sortie a été convenue », a déclaré Levin. « Il semblait que tout était convenu, que tout était en voie d’achèvement et qu’un régulateur étranger est alors apparu: l’OFAC. »

« En conséquence, cela a pris beaucoup de temps pour s’installer… nous avons tout bouclé avec succès à la mi-avril. »

Les anciens restaurants KFC ont commencé à ouvrir leurs portes en avril sous le nom de Rostic’s, faisant revivre une marque née peu après l’effondrement de l’Union soviétique.

Levin a ajouté qu’Unirest espère achever la transition de la marque de KFC à Rostic’s en 2024, avec des plans pour que 60 % des 1 200 restaurants en Russie soient Rostic’s d’ici fin 2023.

(Reportage d’Elena Fabrichnaya ; écrit par Alexander Marrow ; édité par Matt Scuffham et Timothy Gardner)