L’autorisation par la FDA des injections et des traitements de Covid ne ralentira pas avec la fin de l’urgence de santé publique

Des flacons et une seringue médicale sont affichés devant le logo de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis. La FDA trouve le vaccin COVID-19.

La Food and Drug Administration a déclaré mardi que ses autorisations d’urgence de vaccins, tests et traitements Covid ne seraient pas affectées par la fin de l’urgence de santé publique ce printemps.

Le président Joe Biden prévoit de mettre fin en mai aux urgences de santé publique et nationales déclarées en réponse à la pandémie de Covid il y a trois ans, a annoncé lundi la Maison Blanche. L’urgence de santé publique a donné aux régulateurs américains de la santé des pouvoirs élargis pour répondre plus rapidement à la pandémie.

La FDA pouvoirs d’urgencecependant, ne sont pas directement liés à la déclaration de santé publique, selon l’agence.

L’ancien secrétaire à la Santé Alex Azar a fait déterminations distinctes en février et mars 2020 en vertu de la Loi sur les aliments, les médicaments et les cosmétiques que les circonstances de la pandémie justifiaient l’autorisation de vaccins, de traitements et de tests à usage d’urgence.

La FDA a utilisé ses pouvoirs d’urgence pour autoriser la Pfizer , Moderne , Johnson & Johnson et Novavax vaccins. L’agence a également autorisé les antiviraux oraux Paxlovid et molnupiravir, plusieurs traitements par anticorps ainsi que de nombreux tests et autres dispositifs médicaux en urgence.

“Les autorisations d’utilisation d’urgence (EUA) existantes pour les produits resteront en vigueur et l’agence pourra continuer à délivrer de nouvelles EUA à l’avenir lorsque les critères de délivrance seront remplis”, a écrit lundi la FDA sur Twitter.

Les autorisations d’urgence permettent à la FDA de déployer des produits médicaux avant qu’ils ne reçoivent l’approbation complète de l’agence. Cela permet à l’agence de répondre plus rapidement aux crises de santé publique.