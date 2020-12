Les deux vaccins atteignent les bras d’un public anxieux avant les vaccins utilisant une technologie plus traditionnelle, et leur déploiement est devenu encore plus urgent alors que les efforts d’autres entreprises ont faibli ces derniers mois.

Moderna, une société basée à Cambridge, dans le Massachusetts, qui a travaillé sur son produit en partenariat avec les National Institutes of Health, aide à adopter une nouvelle technologie basée sur du matériel génétique appelée messager ou ARNm, que le vaccin de Pfizer avec BioNTech utilise également. Dans les essais cliniques menés par les deux sociétés auprès de dizaines de milliers d’Américains, les vaccins se sont avérés être environ 94 à 95% efficaces. Les deux versions nécessitent deux coups.

Le passage rapide des essais en laboratoire aux essais sur l’homme et à l’inoculation publique a été presque révolutionnaire, étant donné que le développement de vaccins a traditionnellement pris des années.

La Food and Drug Administration devrait autoriser vendredi le vaccin contre le coronavirus Moderna pour une utilisation d’urgence, en reconnaissance du besoin urgent du pays d’émousser la pandémie qui a battu des records après des records de décès, d’hospitalisations et de pertes économiques aux États-Unis.

Jeudi, un groupe consultatif d’experts de la FDA a approuvé presque à l’unanimité le vaccin Moderna pour une utilisation d’urgence, et les hauts responsables de l’agence suivent généralement les recommandations du groupe.

Ce qui suit devrait être une campagne rapide et complexe pour distribuer quelque 5,9 millions de doses du vaccin Moderna dans tout le pays, avec une expédition débutant dimanche et une livraison lundi. Les premières vaccinations Moderna pourraient alors être administrées des heures plus tard.

Étant donné que le produit de Moderna n’a pas besoin de stockage à froid extrême et est livré en lots plus petits, les États espèrent diffuser le deuxième vaccin du pays dans les zones moins peuplées, atteignant les hôpitaux ruraux et les centres de santé communautaires qui ne figuraient pas en tête de liste de distribution.

Et contrairement au déploiement de Pfizer la semaine dernière, les livraisons de Moderna seront gérées par le gouvernement fédéral dans le cadre du financement de l’opération Warp Speed, l’initiative de l’administration Trump visant à accélérer le calendrier d’acheminement des vaccins dans le pays.

Le déploiement de Moderna repose sur l’un des plus grands distributeurs de médicaments et de fournitures médicales du pays: McKesson, basé à Irving, au Texas.