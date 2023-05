ATLANTA (AP) – Un homme décédé dans une cellule infestée de punaises de lit dans l’aile psychiatrique d’une prison de Géorgie « est décédé en raison d’une grave négligence », selon une autopsie indépendante publiée lundi par les avocats de sa famille.

Lashawn Thompson, 35 ans, est décédé en septembre, trois mois après avoir été incarcéré à la prison du comté de Fulton à Atlanta. L’indignation du public à propos de sa mort s’est propagée le mois dernier après qu’un avocat de sa famille, Michael Harper, a publié des photos du visage et du corps de Thompson couverts d’insectes.

« M. Thompson a été négligé à mort », indique le rapport d’autopsie rédigé par le Dr Roger A. Mitchell Jr., ancien médecin légiste en chef à Washington, DC, qui est maintenant professeur et directeur du département de pathologie du Howard University College of Medicine.

Le rapport d’autopsie indépendant énumère la cause du décès comme «complications dues à une négligence grave», la «schizophrénie décompensée non traitée» étant identifiée comme une cause contributive.

Une combinaison de déshydratation, de perte de poids rapide et de malnutrition, compliquée par une schizophrénie décompensée non traitée, a conduit à une arythmie cardiaque mortelle, indique le rapport. Parce qu’il n’a pas reçu les soins médicaux nécessaires ou de la nourriture, de l’eau et un abri adéquats, sa manière de mourir est un homicide, a écrit Mitchell.

Un rapport antérieur du bureau du médecin légiste du comté de Fulton n’a trouvé aucun signe évident de traumatisme sur le corps de Thompson, mais a noté une « grave infestation de punaises de lit ». Il énumère sa cause de décès comme « indéterminée ».

La nouvelle autopsie « confirme qu’il s’agit de l’un des décès en détention les plus déplorables de l’histoire de l’Amérique », a déclaré l’éminent avocat des droits civiques Ben Crump, qui représente la famille.

Les avocats et les défenseurs de la famille ont rendu hommage au shérif du comté de Fulton, Pat Labat, qui a publiquement qualifié la mort de Thompson de « absolument inadmissible ». Labat, qui a pris ses fonctions en 2021 et a longtemps plaidé pour une nouvelle prison, a déclaré que la mort de Thompson montre que la prison actuelle ne peut pas fournir une « détention sûre et humaine ».

Il a déclaré lundi dans un communiqué qu’il n’avait pas eu l’occasion d’examiner pleinement le rapport d’autopsie indépendant, mais que même avant sa publication, « il était douloureusement clair qu’un certain nombre d’échecs ont conduit à la mort tragique de M. Thompson ».

Il a dit qu’il avait déjà tenu le personnel de direction responsable en demandant et en recevant la démission de trois hauts fonctionnaires. Et il a dit qu’il pourrait y avoir des répercussions pour toute personne jugée négligente une fois que l’enquête complète serait confiée au Georgia Bureau of Investigation.

« Je reste déterminé à faire en sorte que la famille Thompson reçoive les réponses dont elle a besoin et qu’elle mérite concernant les circonstances inadmissibles entourant la mort de M. Thompson », a déclaré Labat.

Les avocats et défenseurs de la famille ont également appelé le conseil des commissaires du comté de Fulton à assumer ses responsabilités et à agir rapidement pour résoudre les problèmes à la prison et ont exhorté le bureau du procureur de district à porter des accusations criminelles dans la mort de Thompson. Ils ont également appelé le gouverneur Brian Kemp à faire face à une «crise de santé mentale» dans l’État.

Thompson avait perdu 32 livres, soit environ 18% de son poids corporel, au cours de ses trois mois à la prison du comté de Fulton et présentait des signes de déshydratation, indique le rapport. En plus d’un « nombre incalculable d’insectes » sur tout son corps, ses mains, ses pieds, ses ongles et ses orteils étaient sales, dit-il.

Les dossiers médicaux de la prison indiquent que Thompson a reçu sa dernière dose des médicaments qui lui avaient été prescrits pour ses problèmes de santé mentale 32 jours avant sa mort, indique le rapport.

« M. Thompson dépendait entièrement de ses soignants pour fournir à la fois des soins quotidiens ainsi que les soins vitaux aigus qui étaient nécessaires pour le sauver de la schizophrénie décompensée non traitée », indique le rapport.

L’autopsie indépendante a été financée par l’Autopsy Initiative du Know Your Rights Camp, une initiative lancée par l’ancienne star de la NFL et activiste Colin Kaepernick.

Kate Brumback, L’Associated Press