L’autopsie révèle que l’homme noir américain Elijah McClain est décédé des suites d’un sédatif de la police et d’une prise au cou

Un homme noir est décédé après une rencontre avec la police dans une banlieue de Denver en 2019 parce qu’on lui a injecté un puissant sédatif après avoir été maîtrisé de force, selon un rapport d’autopsie modifié rendu public vendredi.

Malgré la découverte, la mort d’Elijah McClain, un massothérapeute de 23 ans, était toujours répertoriée comme indéterminée, et non comme un homicide, selon le rapport. McClain a été mis dans une prise de cou et injecté de kétamine après avoir été arrêté par la police à Aurora pour “être suspect”. Il n’était pas armé.

Le rapport d’autopsie original qui a été rédigé peu de temps après sa mort en août 2019 n’a pas abouti à une conclusion sur la façon dont il est mort ou sur le type de décès, par exemple s’il était naturel, accidentel ou un homicide. C’était l’une des principales raisons pour lesquelles les procureurs avaient initialement décidé de ne pas poursuivre les poursuites.

Mais l’année dernière, un grand jury d’État a inculpé trois officiers et deux ambulanciers paramédicaux pour homicide involontaire coupable et homicide imprudent dans la mort de McClain après que l’affaire a attiré une attention renouvelée après le meurtre de George Floyd en 2020. C’est devenu un cri de ralliement lors du jugement national sur le racisme et la police. brutalité.

Les cinq accusés n’ont pas encore plaidé et leurs avocats n’ont pas commenté publiquement les accusations.

McClain est vu avec un membre de sa famille à Aurora, Colorado, sur cette photo non datée. (Soumis par la famille/Reuters)

Dans le rapport mis à jour, le Dr Stephen Cina a conclu que la dose de kétamine administrée à McClain, qui était supérieure à celle recommandée pour une personne de sa taille, “était trop élevée pour cet individu et cela a entraîné une surdose”.

“Je pense que M. McClain serait très probablement en vie sans l’administration de kétamine”, a déclaré Cina, qui a également noté que les images de la caméra corporelle montrent que McClain devient “extrêmement sous sédation” quelques minutes après avoir reçu le médicament.

Les conclusions du rapport d’autopsie modifié, mis à jour en juillet 2021 mais caché au public jusqu’à vendredi, font écho à une opinion incluse dans l’acte d’accusation du grand jury rendu environ deux mois plus tard par un pathologiste non spécifié qui a conclu que McClain était décédé des suites d’une injection de kétamine. tout en étant violemment maîtrisé et retenu par les forces de l’ordre et les intervenants d’urgence. Il n’est pas clair si ce pathologiste était le Dr Cina.

Le rapport mis à jour de Cina indique qu’il n’y a aucune preuve que les blessures infligées par la police aient causé sa mort.

Une personne porte une chemise portant des photographies des policiers d’Aurora impliqués dans l’incident qui a conduit à la mort de McClain à Aurora en juillet 2020. (David Zalubowski/Associated Press)

Selon l’acte d’accusation, Peter Cichuniec, qui supervisait l’équipe paramédicale, a commandé de la kétamine à une ambulance et Jeremy Cooper l’a injectée à McClain. L’avocat de Cooper, Mike Pellow, n’a pas immédiatement renvoyé un message téléphonique demandant des commentaires. Un message laissé aux avocats de Cichuniec, David Goddard et Michael Lowe, n’a pas été immédiatement renvoyé.

Cina a reconnu que d’autres pathologistes raisonnables ayant une expérience et une formation différentes peuvent avoir qualifié un tel décès, pendant sa garde à vue, d’homicide ou d’accident, mais qu’il pense que la classification appropriée est indéterminée.

Qusair Mohamedbhai, avocat de la mère de McClain, Sheneen McClain, a refusé une demande de commentaire.

La mère d’Elijah, Sheneen McClain, à gauche, quitte le centre de justice du comté d’Adams avec son avocat Quasar Mohamedbhai à Brighton, Colorado, le 15 avril. (Kevin Mohatt/Reuters)

L’autopsie mise à jour a été publiée vendredi en vertu d’une ordonnance du tribunal dans le cadre d’un procès intenté par la radio publique du Colorado, rejointe par d’autres médias, dont l’Associated Press. La radio publique du Colorado a poursuivi le coroner pour publier le rapport après avoir appris qu’il avait été mis à jour, arguant qu’il devrait être mis à disposition en vertu de la loi sur les archives publiques de l’État.

La coroner Monica Broncucia-Jordan a déclaré qu’elle ne pouvait pas le divulguer car il contenait des informations confidentielles du grand jury et que le divulguer violerait un serment qu’elle a fait de ne pas le partager lorsqu’elle l’a obtenu l’année dernière.

Mais le juge du district du comté d’Adams, Kyle Seedorf, a ordonné au coroner de publier le rapport mis à jour d’ici vendredi, et un juge de Denver qui supervise les procédures du grand jury de l’État, Christopher Baumann, a statué jeudi que les informations du grand jury n’avaient pas été expurgées.

La mort de McClain a alimenté un examen approfondi de l’utilisation de la kétamine et a conduit le département de la santé du Colorado à publier une nouvelle règle limitant le moment où les secouristes peuvent l’utiliser.

L’année dernière, la ville d’Aurora a accepté de payer 15 millions de dollars américains pour régler une poursuite intentée par les parents de McClain. Le procès alléguait que la force utilisée par les officiers contre McClain et sa lutte pour y survivre avaient considérablement augmenté la quantité d’acide lactique dans son système, entraînant sa mort, peut-être avec la forte dose de kétamine qui lui avait été administrée.

Une enquête extérieure commandée par la ville a reproché à l’enquête policière sur l’arrestation de McClain de ne pas avoir insisté pour obtenir des réponses sur la façon dont les agents l’ont traité. Il a constaté qu’il n’y avait aucune preuve justifiant la décision des agents d’arrêter McClain, qui avait été signalé comme suspect parce qu’il portait un masque de ski alors qu’il marchait dans la rue en agitant les mains. Il n’a été accusé d’avoir enfreint aucune loi.