L’autopsie révèle comment l’enseignante de Memphis Eliza Fletcher est décédée

Eliza Fletcher, l’enseignante de Memphis qui a été enlevée alors qu’elle faisait du jogging tôt le matin au début du mois, est décédée d’une blessure par balle à l’arrière de la tête et d’une blessure contondante, selon un rapport d’autopsie.

“L’autopsie a révélé une blessure par balle perforante à la tête”, indique le rapport du West Tennessee Regional Forensic Center. “Sur la base de toutes les informations actuellement connues et disponibles, la cause du décès est une blessure par balle et une blessure contondante à la tête et le mode de décès est un homicide.”

La police a déclaré que Cleotha Henderson, 38 ans, serait passée à côté de l’enseignante de 34 ans dans un SUV alors qu’elle faisait du jogging dans un quartier près de l’Université de Memphis le 2 septembre.

Les autorités allèguent que Henderson est sortie du véhicule et a poursuivi Fletcher, la forçant finalement à s’asseoir sur le siège passager vers 4 heures du matin. Le corps de Fletcher a été découvert quatre jours plus tard derrière un complexe vacant.

Henderson a été accusé du meurtre de Fletcher. Il reste dans la prison du comté de Shelby sans caution.

Fletcher, mère de deux enfants, était enseignante à la maternelle à l’école épiscopale St. Mary de Memphis. C’était une coureuse passionnée qui courait régulièrement 8,2 miles (environ 13 kilomètres) dans les heures précédant l’aube avant que sa dernière course ne se termine tragiquement.

Une semaine jour pour jour, elle a disparu pendant son entraînement, des membres de la communauté de Fletcher se sont réunis pour terminer symboliquement sa dernière course. Plus de 2 100 personnes se sont inscrites pour parcourir le parcours de Fletcher lors d’un événement intitulé « Finissons la course de Liza ».

Sa nécrologie, publiée par le site d’information local The Daily Memphian, la décrit comme “une lumière pour tous ceux qui la connaissaient”.

“Son sourire et son rire contagieux pourraient égayer n’importe quelle pièce”, lit-on. “Liza avait le cœur pur et était innocente d’une manière qui lui faisait voir le meilleur de tous ceux qu’elle rencontrait.”