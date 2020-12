Michael Jackson était célèbre pour ses performances énergiques, tordant son corps dans des mouvements jamais vus et dansant pendant des heures.

Mais au moment de sa mort en juin 2009, le corps de Jackson était ratatiné, cicatrisé et flétri à seulement 8 livres 10 livres après des années de chirurgie, d’abus de médicaments sur ordonnance et une apparente bataille contre l’anorexie.

Le rapport d’autopsie de la star était une lecture pénible, révélant que Jackson, 50 ans, n’avait que des pilules partiellement dissoutes dans l’estomac après avoir survécu avec un seul petit repas par jour.

Ses hanches, ses cuisses et ses épaules étaient couvertes de marques de piqûres causées par ce que l’on croyait provenir d’injections d’analgésiques.







(Image: AFP / Getty Images)



Les lèvres de Jackson avaient été tatouées en rose tandis que ses sourcils étaient des tatouages ​​noirs et le devant de son cuir chevelu avait également été étrangement tatoué en noir pour se fondre avec la racine de ses cheveux.

Pendant ce temps, les genoux et les tibias de la star étaient mystérieusement meurtris et il avait des coupures au dos, suggérant une chute récente. Son corps était également marbré de zones de peau claire et foncée, confirmant qu’il souffrait effectivement de la maladie de la pigmentation vitiligo.

Mais plus inquiétant encore, ses cheveux ondulés et mi-longs se sont révélés être une perruque collée sur sa tête.









En dessous, Jackson était complètement chauve à part des taches de «duvet de pêche» sur son cuir chevelu cicatrisé.

« Il avait la peau et les os, ses cheveux étaient tombés et il n’avait mangé que des pilules quand il est mort », a déclaré une source proche du chanteur au Sun.

«Des marques d’injection sur tout son corps et la défiguration causée par des années de chirurgie plastique montrent qu’il était en phase de déclin depuis quelques années.

On pense que Jackson a commencé à porter une perruque après que ses cheveux aient pris feu pendant le tournage d’une publicité Pepsi 1984, le laissant avec des brûlures au deuxième et au troisième degré.









Le tournage à l’Auditorium Shrine de Los Angeles l’a obligé à danser dans un petit escalier alors que des feux d’artifice étaient lancés autour de lui.

Mais un problème technique lors de la sixième prise a vu la pyrotechnie exploser trop tôt, provoquant des étincelles qui ont enflammé les cheveux fortement gélifiés de Jackson avant qu’ils ne s’enflamment.

L’étoile a fini par être réalisée par une civière, avec une tache chauve et brûlante au-dessus de son oreille gauche clairement visible.

On a souvent émis l’hypothèse que l’accident était le début de la dépendance à la pilule du chanteur.

On lui a prescrit des analgésiques sévères pour faire face à l’agonie des brûlures au cuir chevelu et au visage et est devenu accro aux médicaments sur ordonnance – une dépendance qui finirait par le tuer.

Son frère Tito avait précédemment déclaré au Mirror: « Il prenait des analgésiques à cause des brûlures et, de toute évidence, il en avait une sorte de dépendance. »