L’autopsie macabre d’Elvis Presley – caca de 4 mois et blessure cachée qui «  l’ont vraiment tué  »

Si les choses s’étaient déroulées différemment, aujourd’hui aurait été le 86e anniversaire d’Elvis Presley.

Mais au lieu de cela, le roi a subi une mort tragique le 16 août 1977, lorsqu’il a été retrouvé face contre terre sur le sol de sa salle de bain après des années de toxicomanie. Il n’avait que 42 ans.

L’étoile une fois souple pesait 25 pierres et avait gagné trois pierres et demie au cours des derniers mois seulement après s’être barricadée dans sa chambre et s’être gorgée de plateaux de cheeseburgers alors que sa santé se détériorait.

Il avait une infirmière à plein temps et a apparemment refusé de se baigner tout au long de 1975, lui faisant développer des plaies sur son corps. Il souffrait de constipation chronique et avait des selles compactées âgées de quatre mois assis dans son intestin.







(Image: Getty Images)



Le chanteur était également sous un cocktail de drogue et s’était vu prescrire près de 9 000 pilules, flacons et injections dans les sept mois précédant sa mort.

Et c’est sa petite amie Ginger Alden qui a trouvé le corps de la star du rock and roll avec son bas de pyjama autour de ses chevilles et ses fesses en l’air comme s’il était tombé en avant assis sur les toilettes.

À propos de la scène pénible, Ginger, qui n’avait que 21 ans à l’époque, a écrit dans ses mémoires: «Ses bras reposaient sur le sol, près de ses côtés, les paumes tournées vers le haut.

«Il était clair que, depuis le moment où il a atterri sur le sol, Elvis n’avait pas bougé.

«J’ai doucement tourné son visage vers moi. Un soupçon d’air expulsé de son nez.









«Le bout de sa langue était serré entre ses dents et son visage était taché.

«J’ai doucement soulevé une paupière. Son œil regardait droit devant lui et était rouge sang. «

Une autopsie a été pratiquée le même jour, mais le rapport a été immédiatement scellé pendant 50 ans par la famille, provoquant une série de spéculations sur ce qui l’a tué.

Dan Warlick, enquêteur en chef du bureau du Tennessee du médecin légiste en chef de l’État, a assisté à l’autopsie et a alimenté la théorie populaire selon laquelle Elvis est mort en s’efforçant d’aller aux toilettes.

Il a dit un jour: « La constipation chronique de Presley – le résultat d’années d’abus de médicaments sur ordonnance et de gorgée riche en graisses et en cholestérol – a entraîné ce que l’on appelle la manœuvre de Valsalva. En termes simples, l’effort de déféquer comprime l’aorte abdominale du chanteur, fermant son cœur. »

D’autres ont affirmé qu’il était décédé d’une overdose de drogue, mais lorsque l’enquête a été rouverte en 1994, le coroner Joseph Davis n’était pas d’accord.







(Image: Getty)



Il a expliqué: «La position du corps d’Elvis Presley était telle qu’il était sur le point de s’asseoir sur la chaise d’aisance lorsque la crise s’est produite. Il a piqué en avant sur le tapis, le dos en l’air, et était mort au moment où il a heurté le sol .

« S’il s’agissait d’une overdose de drogue, [Elvis] aurait glissé dans un état de sommeil croissant. Il aurait remonté son bas de pyjama et rampé jusqu’à la porte pour demander de l’aide. Il faut des heures pour mourir de la drogue. «

Les résultats de l’autopsie devraient être déverrouillés en 2027, mais jusque-là, le plus grand aperçu de la mort mystérieuse de la star est venu de l’éminent médecin californien, Forest Tennant, qui a en fait examiné le rapport tout en défendant le médecin d’Elvis, le Dr George Nichopoulos, qui a ensuite été acquitté de la sur-prescription de médicaments.

Pour M. Tennant, un indice majeur était la détérioration du corps entier d’Elvis, avec presque tous les organes en proie à une mauvaise santé.







(Image: Corbis via Getty Images)



En tant que jeune homme, Elvis était extrêmement en forme, jouant au football et pratiquant les arts martiaux. Il a commencé à abuser de drogues, y compris des amphétamines, des opioïdes et des sédatifs à l’adolescence et est connu pour avoir eu un régime épouvantable.

Mais pour Tennant, cela ne suffisait pas à expliquer la longue liste de maladies qui ont affligé la rock star à partir de la fin des années 1960.

D’abord, il se plaignit de vertiges, de maux de dos et d’insomnie, d’infections oculaires et de maux de tête, et en 1973, il fut transporté à l’hôpital dans un semi-coma et souffrait de jaunisse, de détresse respiratoire sévère, de gonflement marqué du visage, de distension de l’abdomen. , constipation, ulcère gastrique hémorragique et hépatite.







(Image: Getty)



Il a été de nouveau hospitalisé en 1975 avec une pression artérielle élevée, un taux de cholestérol élevé et une maladie appelée mégacôlon, dans laquelle le gros intestin se distend et peut permettre aux toxines d’inonder le corps.

Il a également eu au moins quatre surdoses de mort imminente qui l’ont laissé inconscient et ont besoin de réanimation, et son cœur était le double de la taille normale.

Et bien qu’il n’ait jamais fumé, il souffrait également d’emphysème. Alors, qu’est-ce qui avait causé tous ces processus pathologiques dans son estomac, son foie, ses poumons, son cœur, sa colonne vertébrale, ses yeux et ses intestins?

Forest pense que tout cela est dû à une grave blessure à la tête qu’il a subie en 1967 et qui a déclenché une maladie inflammatoire auto-immune progressive.







(Image: Rex)



À son avis, comme partagé dans un article médical de 2013, quand Elvis a trébuché sur un cordon de télévision et s’est assommé sur la baignoire, la blessure était si grave qu’elle a provoqué le déplacement du tissu cérébral et l’infiltration dans sa circulation sanguine.

Là, le corps a identifié la matière comme étrangère et a produit des anticorps pour la détruire, déclenchant une hypogammaglobulinémie, un trouble du système immunitaire du corps.

À l’époque, on savait peu de choses sur les maladies auto-immunes, mais de nos jours, elles sont connues pour causer la plupart des symptômes qu’Elvis présentait, de la douleur chronique, du comportement irrationnel, de l’obésité et des organes élargis et malades comme le cœur et les intestins.

Et en 2016, Garry Rodgers, un détective d’homicide à la retraite et un coroner médico-légal, a déclaré au Huffington Post qu’avec ces conclusions à l’esprit, il aurait attribué la mort d’Elvis à une crise cardiaque causée par une maladie cardiaque et la consommation de drogue causée par une maladie auto-immune qui était déclenché par une lésion cérébrale.

Il a dit: « Je devrais classer la mort d’Elvis comme un accident. Il n’y a personne à blâmer – certainement pas Elvis. C’était un homme gravement blessé et malade.

«Il n’y a aucune négligence particulière de la part de quiconque et certainement aucune dissimulation ou complot d’un acte criminel.

« Si le Dr Forrest Torrent a raison, il n’y avait tout simplement pas une bonne compréhension à l’époque pour déterminer ce qui a vraiment tué le roi du Rock & Roll. »