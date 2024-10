L’autopsie d’un homme de 78 ans révèle qu’il avait trois pénis

Une récente autopsie de routine a révélé la première découverte médicale en son genre : un homme de 78 ans qui a vécu toute sa vie avec trois pénis. Mais étant donné les complexités anatomiques, il est tout à fait possible qu’il n’ait jamais eu connaissance de sa propre maladie extrêmement rare.

On estime que la formation pénienne surnuméraire, c’est-à-dire les organes génitaux masculins multiples, ne se produit que dans 1 naissance vivante sur 5 à 6 millions, et même dans ce cas, ce n’est pas toujours ce à quoi on pourrait s’attendre. Au lieu de signes extérieurs clairs de plusieurs organes génitaux, les organes se développent souvent dans l’un des pénis. Pour cette raison, la documentation réelle est potentiellement plus rare que l’élément physique lui-même – selon les experts qui ont rapporté leur découverte triphallique dans le Journal des rapports de cas médicauxseuls 168 articles remontant à 1606 mentionnent de telles caractéristiques anatomiques. Parmi ceux-ci, la grande majorité étaient classés comme diphallie complète (deux pénis) et 50 présentaient une pseudodiphalie. Cinq autres articles ne précisaient pas le nombre total de cadavres, tandis que le tout premier cas documenté de triphallie s’est produit juste il y a quatre ans chez un petit garçon. L’homme anonyme de 78 ans est cependant le premier adulte à afficher un pénis en triple exemplaire.

Comme Gizmodo Remarques, la composition anatomique variait entre chaque exemple. À l’intérieur du premier pénis se trouvait un organe secondaire contenant ses trois tissus primaires : le corps caverneux, le corps spongieux et le gland. Un seul urètre traversait à la fois celui-ci et le pénis principal, tandis qu’un troisième était dépourvu de corps spongieux ou de toute connexion avec l’urètre lui-même.

On pense généralement que la cause du développement de plusieurs pénis provient de mutations génétiques affectant les récepteurs androgènes au cours du développement. Les auteurs de l’étude émettent l’hypothèse que l’état de cet homme est peut-être dû à la croissance de trois tubercules génitaux initiaux. Fait intéressant, il semble que l’urètre s’est d’abord développé dans le pénis secondaire, mais n’a pas réussi à s’y développer entièrement, le forçant à changer de route et à se développer à travers ce qui est devenu le pénis principal.

En raison de cet arrangement interne, les chercheurs en médecine expliquent dans leur article qu’il est possible que l’homme ait passé toute sa vie dans l’ignorance de sa situation. Cela dit, cela aurait pu facilement causer un certain nombre de problèmes médicaux au fil des années, notamment des infections des voies urinaires ou une dysfonction érectile. Les lois britanniques locales sur les dons médicaux signifient que pratiquement aucune autre information n’est publiquement disponible sur l’homme en dehors de ses caractéristiques physiques et de son âge.

Cependant, à un moment de sa vie, l’homme a subi une réparation de hernie à l’aine, un processus nécessitant souvent l’utilisation d’un cathéter. Un urètre de forme habituelle aurait pu rendre cela problématique et éventuellement faire allusion à son état. Étant donné qu’aucune note médicale ne fait référence à la triphallie, il est possible que l’opération de la hernie se soit heureusement déroulée plus facilement que prévu. Quoi qu’il en soit, il est possible que l’homme ait vécu sa vie sans connaître son état en raison de « l’absence apparente de symptômes et de sa nature bénigne ».