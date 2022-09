L’autopsie d’Elijah McClain mise à jour pour refléter l’injection de kétamine toxique

Ce n’est pas fini. Ce ne sera jamais fini. Même s’il y a justice à venir, ce n’est toujours pas fini.

Elijah McClain a été tué lors d’une confrontation avec la police d’Aurora Colorado au cours de laquelle il s’est fait injecter de la kétamine contre son gré par des ambulanciers paramédicaux arrivés sur les lieux. Depuis le 24 août 2019, sa famille cherche à rendre compte de sa mort et il semble qu’il y ait peut-être une réelle chance d’y parvenir sur la base des derniers développements.

Selon NBCNouvelles, l’autopsie officielle de McClain a été mise à jour et modifiée pour refléter le fait qu’il a été tué par l’injection de kétamine qui lui a été administrée contre son gré alors que les autorités le retenaient physiquement. L’autopsie originale de 2019 indiquait que la cause du décès de l’homme de 23 ans était “indéterminée”, mais de nouvelles informations présentées au grand jury ont incité le bureau du procureur général à demander une deuxième autopsie.

“Je crois que ce décès tragique est très probablement le résultat de la toxicité de la kétamine”, indique le rapport, ajoutant que McClain a reçu une dose de sédatif plus élevée qu’il n’aurait dû. “En termes simples, cette dose de kétamine était trop élevée pour cet individu et cela a entraîné une surdose.”

Il y a un mois, le procureur général du Colorado, Phil Weiser, a annoncé que des actes d’accusation avaient été prononcés contre 1 ancien officier, 2 officiers actuels et 2 ambulanciers paramédicaux pour plusieurs chefs d’accusation, dont un chef d’homicide involontaire coupable et un homicide par négligence criminelle, et de nombreuses autres accusations dans le 32- compter l’acte d’accusation.

Nous espérons qu’ils seront tous reconnus coupables de chaque accusation.